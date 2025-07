Un’estate all’insegna della cultura e delle grandi presenze internazionali si preannuncia a Gioia Tauro che, dal 18 luglio al 13 settembre 2025, si trasformerà in un vivace palcoscenico culturale con la prima edizione del “Gioia Culture Summer Festival”. Un ricco cartellone di eventi animerà l’estate gioiese con appuntamenti letterari, cinematografici, teatrali e incontri con artisti di fama internazionale.

Il programma del "Gioia Culture Summer Festival"



Il programma prevede reading e presentazioni con autori di rilievo con la collaborazione del gruppo di lettura Lab Donne e della libreria Frassati, il “Gioia Film Fest” dell’associazione Gioia 3.0 con proiezioni sotto le stelle dei film più amati del cinema italiano, una masterclass esclusiva con il regista Matteo Garrone, vincitore di numerosi premi internazionali, e spettacoli teatrali con la partecipazione del celebre attore Luca Biagini. A coronare l’estate culturale, il 5 settembre il Museo Metauros ospiterà l’evento di premiazione “Eccellenze Gioiesi – Da Gioia Tauro al Mondo”, che vedrà protagonista il ballerino di fama mondiale Giuseppe Giofrè, orgoglio della città e talento riconosciuto a livello internazionale.

Orgogliosa del cammino intrapreso l’assessore alla Cultura Domenica Speranza: «Essere tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2028 non è solo un traguardo ambizioso, ma un riconoscimento del fermento artistico che Gioia Tauro sta vivendo».

Il Gioia Culture Summer Festival è promosso dal Comune di Gioia Tauro, assessorato alla Cultura, in collaborazione con numerose realtà associative e culturali del territorio.

Il sindaco Simona Scarcella ha affermato che per lei è motivo di grande soddisfazione «guidare una città che oggi è diventata un centro culturale di riferimento, capace di attrarre personalità del calibro di Garrone, Biagini e Giofrè».