Torna l’appuntamento annuale amato dagli appassionati di lettura. Al via le attività dedicate al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal CEPELL, Centro per il Libro e la Lettura, con l’obiettivo di valorizzare la lettura come strumento fondamentale di crescita personale, culturale e civile. Dal 23 aprile al 31 maggio molteplici eventi verranno realizzati in tutta Italia.

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro, abbracciando il progetto, ha stilato un variegato calendario di appuntamenti, in collaborazione con scuole, università, biblioteche, associazioni culturali, case editrici e autori.

«Siamo orgogliosi di promuovere la lettura come occasione di crescita e condivisione – dichiara l’assessore alla cultura, Domenica Speranza – e invitiamo tutti i cittadini a partecipare agli eventi in programma, per vivere insieme la bellezza della cultura e del confronto».

Il calendario

l primo appuntamento si terrà oggi e si proseguirà fino al 31 maggio.

23 aprile:"La questione Meridionale. È la volta buona?" di Giacomo Francesco Saccomanno, ore 17:30, biblioteca Orso, sala "Le cisterne", a cura del Rotary club di Gioia Tauro;

28 aprile: "Il sogno di Martin" di Dino Ticili, ore 9:00, biblioteca, incontro con gli alunni dell'istituto comprensivo "Pentimalli- Paolo VI-Campanella";

3 maggio: "Criminalità socializzata", le mafie nei social network. Dai pizzini ai post. Di Claudio Cordova, ore 18:00, biblioteca;

4 maggio: "Il meraviglioso viaggio di Karol", di Barbara Sidoti, ore 10:00, Palazzo Baldari;

4 maggio: "Guardami con nuovi occhi", raccolta di poesie sull'amore, di Antonio Di Bianco, ore 16:00, biblioteca;

6 maggio: "Un anno da favola- le lentiggini di Cecilia- le ali di Aurora" di Sofia Gallo, ore 10:30, biblioteca. Incontro con gli alunni dell'istituto comprensivo "Pentimalli- Paolo VI-Campanella";

7 maggio: "Giornalisti robot", l'ia generativa e il futuro dell'informazione, di Domenico Talia, ore 17:30, Palazzo Baldari, a cura di Lab Donne;

9 maggio: "Mabina" di Lilla Sturniolo, ore 17:30, biblioteca;

10 maggio: "Ero morto e non lo sapevo" di Vincenzo Furfaro, ore 18:00, biblioteca, a cura libreria Frassati;

11 maggio: “RE-marinaio di terra”, di Christian Collia. CD Sogno inciso da Anna Lucia Trimboli e Fabiana Rossi, ore 18:00, biblioteca, a cura di “Musica insieme”;

16 maggio: “Uno sviluppo impedito alla Calabria, alla Sicilia... e al Sud Italia” di Rocco La Valle e Marco Santoro, Ore 18:00, biblioteca.

17 Maggio: “Home sweet home” di Roberta Trischitta, ore 10:00 I.I.S. F. Severi auditorium Nicholas Green.

18 Maggio: “In principio era Lolek” di Antonino Catananti, ore 18:00, biblioteca, a cura dell'associazione culturale “Novecento”;

23 Maggio: “Tuttinlibro: Crescere con la lettura accessibile”, iniziativa dell'associazione italiana biblioteche, ore 17:30, biblioteca.

28 Maggio: “Pagine dello stesso viaggio” di Andrea Bevacqua, ore 09:00, biblioteca, incontro con gli alunni dell'istituto comprensivo Pentimalli- Paolo VI- Campanella.

30 Maggio: “Una rondine nella mano. La prevenzione in psicoanalisi per l'infanzia e l'adolescenza” di Eva Gerace e Maria Laura Falduto, ore 18:00 biblioteca;

31 Maggio: “Robert Schumann: il caso dell' Humoreske Op.20” di Anna Lucia trimboli, ore 18:00, biblioteca, a cura di “Musica insieme”.