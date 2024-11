Venticinque anni di spettacoli, laboratori e soprattutto musica di diverso genere, dal rock, al reggae, all’indie, all’elettronica, alla musica popolare e al pop.

Lo Joggi Avant Folk è il festival musicale e artistico che si svolge ogni anno a Joggi, piccola frazione del comune di Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza, che per l’edizione 2023 si svolgerà dal 16 al 18 agosto.

«Abbiamo dato vita al festival nel 1998 con l’idea di unire sotto lo stesso progetto musica e altri appuntamenti che spaziano dall’arte alla letteratura, dal cinema al teatro, in un territorio, il nostro, dove di eventi culturali c’era davvero poco, anzi il nulla. Oggi lo Joggi Avant Folk rappresenta una delle esperienze di festival più importanti di partecipazione e aggregazione dal basso esistenti in Italia» - dicono gli organizzatori.

Un traguardo importante quello di quest’anno, dove arte, cultura, creatività e divertimento, coesistono e si mescolano per dare vita ancora una volta a un evento completamente autofinanziato, realizzato grazie all’impegno costante di un gruppo di ragazze e ragazzi del posto, che hanno come intento quello di contribuire a realizzare eventi culturali anche in territori di provincia. Un festival fatto non solo di concerti ma anche di teatro, incontri, letteratura, immagini, laboratori per bambini e dj set fino all’alba, che negli anni ha visto la partecipazione di grandi artisti del panorama musicale: Nada, Brunori Sas, Zen Circus, Dimartino, Colapesce, Pop X, La Rappresentante di lista, Bobo Rondelli, Sick tamburo, Piotta, Giancane, Peppe Voltarelli, Francesco Di Bella, Cimini, Praino, Buzzy Lao, O Zulu, Tonino Carotone, Arpioni, Lou Dalfin, Yo Yo mundi, Assalti frontali, 47 SOUL, Punkreas, Bisca, Adriano Bono, Spasulati band, Totarella, Nuju, Massimo Ferrante, Alfio Antico, Skunchiuruti band, per citarne alcuni.

Il programma

Il programma delle tre giornate partirà già dal pomeriggio di mercoledì 16 agosto, quando alle 19:00 ci sarà il concerto di Shameless Violas, quartetto del conservatorio Giacomantonio di Cosenza, in Largo Dante. La musica passerà poi la parola, alle 20:00, alla presentazione del libro The roaring red front: The World Top Left-Wing Clubs, di Vince Raison e Stewart McGill, quest’ultimo presente con Claudio Dionesalvi e Walter Cavalcante.

Ad aprire i live della venticinquesima edizione del festival sarà Lepre, batterista, cantante, percussionista, rumorista, a Joggi con la sua band per presentare il suo primo lavoro uscito nel 2022, Malato. E a seguire l’atteso concerto de Il Muro del Canto, storica band folk rock romana che si identifica come voce popolare senza tempo. Anche loro presenteranno il loro ultimo lavoro discografico, Maestrale, un album di undici brani all’insegna del cambiamento in cui il gruppo continua la sua evoluzione stilistica e comunicativa mantenendo evidenti i propri tratti distintivi.

Dopo il concerto, dj set Indiestreet.

Se volete conoscere le vie di Santa Caterina Albanese, giovedì 17 si può prendere parte alla visita guidata a partire dalle 16:00, per scoprire curiosità e luoghi del paese di origini arbereshe.

Il pomeriggio proseguirà poi con l’iniziativa Fuori Campo 4 - Il cinema in festa, il festival di cinema itinerante arrivato alla sua quarta edizione e ideato da Rete Cinema Calabria, che farà tappa anche a Joggi per indagare, attraverso il cinema, i grandi contesti festivi calabresi. Un ricco programma che prevede nel pomeriggio un workshop con il regista Giacomo Abruzzese, che proseguirà alle 20:30 con la proiezione del film dello stesso regista Disco Boy, Orso d’Argento alla Berlinale per il miglior contributo artistico nella fotografia.

Alle 19:00 in Largo Dante ancora spazio ai libri con la presentazione di Il palazzo blu e altri racconti di Mattia Gallo, con Paolo Gabrielli e il gruppo Leggiamoci Su di Fagnano Castello, che dialogheranno insieme all’autore. I racconti presenti nel libro hanno ispirato dei disegni, realizzati da Marco Campanella, che saranno esposti durante la presentazione e il festival.

E alle 20:00 si potrà assistere alla proiezione del cortometraggio a cura del Calabria Movie International Film Festival.

Per tutto il pomeriggio a riempire le strade di Joggi di allegria e di bolle, ci penserà la compagnia Cip con uno spettacolo itinerante di clowneria.

A salire sul palco del festival durante la seconda giornata ci sarà Rares, artista emergente del nuovo pop che nei suoi brani concilia la tradizione melodica anni '60 con le sonorità elettroniche e synth più sintetici. Nel suo ultimo lavoro, Femmina, pubblicato a marzo di quest'anno, si mescolano creatività e impulso artistico, leggerezza e densità profonda.

A chiudere la seconda serata ci sarà Murubutu, rapper e professore di storia e filosofia che a partire dal 2000 ha iniziato il suo progetto di far interagire contenuti scolastici e musica rap, dando così vita ad un nuovo sottogenere musicale, il rap didattico. Da settembre Murubutu porta avanti il progetto Scelgo le mie parole con cura, in cui indaga, in una serie di talk, il rapporto tra rap italiano e letteratura.

A far continuare a ballare fino a tardi ci penserà, a fine concerto, il dj set di Roberto Vagliolise.

Per l’ultima giornata piazza Vivona accoglierà in apertura l’artista sperimentale, compositrice e violoncellista americana Rachel Icenogle in arte Sbowe, mentre alle 19:00 ci sarà lo spettacolo per burattini Le avventure di spazzolino a cura di Company Aiello. Angelo Aiello metterà in scena un personaggio di nome Spazzola Spazzolino, eroe popolare dalla testa di legno che prende vita e carattere nella periferia calabrese.

Per la sezione libri, alle 20:00 sarà presente lo scrittore e documentarista Claudio Metallo che presenterà il suo ultimo libro, presentato anche al Salone del libro di Torino, Kamikaze blues explosion, moderato da Leggiamoci Su. In perfetta linea con la visione del festival, il noir dai tratti comici, tratta temi come l’emarginazione e l’emigrazione.

E per farla rimanere nella memoria, la venticinquesima edizione di Joggi Avant Folk non poteva che chiudersi in modo dirompente grazie all’organizzazione di una Folk RavEolution, una grandissima “reunion” di musica e suonatori tradizionali del panorama calabrese, fatta di ritmi incalzanti dei vari stili di tarantella che travolgeranno l’intera piazza tra suoni e danze fino a tarda notte.

Saranno vari i gruppi di suonatori provenienti dalle diverse aree della Calabria che prenderanno parte alla serata di chiusura: ci saranno i suonatori del Reventino, i suonatori di Cataforio e di Cardeto, quelli del Savuto, del Pollino, e di San Lucido, per una serata davvero incredibile.

A fare “gli onori di casa” ci penserà Massimo Ferrante, uno dei più validi esponenti del panorama musicale del Sud Italia, originario proprio di Joggi, e a seguire il concerto dei Totarella, gruppo musicale formato da vari musicisti del Pollino che partendo dalle tradizioni, grazie alle loro diverse formazioni, hanno dato vita a un progetto culturale e musicale unico.

Per il gran finale il dj set con Dj Luigi, pioniere della cultura hip-hop in Italia fin dai primi anni ‘80.

Per chi volesse immergersi anche nella natura, sono previste delle escursioni nel Parco regionale del Monte Caloria a cura del WWF Calabria Citra.