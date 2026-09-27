Nella Sala Saverio Marra del Museo Demologico, protagonista il Thelema Flute Quartet per un viaggio musicale tra epoche, linguaggi e suggestioni sonore. Ingresso libero e gratuito

Prende il via questa sera, domenica 27 settembre alle ore 18.00, la IX edizione del Festival Antonio Vivaldi. A ospitare il concerto inaugurale sarà la Sala Saverio Marra del Museo Demologico di San Giovanni in Fiore, con protagonista il Thelema Flute Quartet, formato da Clara Caputo, Claudia Vaccaro, Gaia Cesario e Maria Luisa Pagnotta.

Un’apertura affidata a una formazione cameristica capace di attraversare epoche e linguaggi differenti, valorizzando le molteplici possibilità espressive e timbriche della famiglia dei flauti. Nato nell’ambito del Brutium Flute Ensemble, il Thelema Flute Quartet si distingue per versatilità, ricerca interpretativa e particolare attenzione alla costruzione dei programmi.

Il programma di questa sera accompagnerà il pubblico dalle pagine di Georg Philipp Telemann e Georg Abraham Schneider a Vincenzo De Michelis, Alexandre Tcherepnine, Marc Berthomieu, Eugène Bozza e Pierre Max Dubois, fino alle atmosfere di “Summertime” di George Gershwin.

«Aprire la nona edizione a San Giovanni in Fiore significa continuare a costruire un Festival capace di mettere in relazione musica, luoghi e comunità. Il concerto inaugurale rappresenta il primo passo di un percorso che nelle prossime settimane attraverserà repertori, interpreti e territori diversi, mantenendo al centro la qualità artistica e il rapporto diretto con il pubblico», dichiara il M° Luigi Maletta, Direttore Artistico del Festival Antonio Vivaldi.

La IX edizione del Festival Antonio Vivaldi è un progetto cofinanziato dal Ministero della Cultura. Patrocinano l’iniziativa la Provincia di Cosenza, il Parco Nazionale della Sila e il Comune di San Giovanni in Fiore. L’organizzazione è curata da Cosenza Autentica APS, realtà inserita nella rete AIAM.

L’accessibilità resta uno dei punti centrali della manifestazione: l’ingresso al concerto di questa sera è libero e gratuito, offerto dagli sponsor del Festival.

Ad accompagnare il percorso della nona edizione anche il nuovo Podcast ufficiale del Festival Antonio Vivaldi, già disponibile su Spotify, YouTube e sui canali social del Festival, con anticipazioni, curiosità e contenuti dedicati ai protagonisti dei prossimi appuntamenti.

Appuntamento questa sera alle ore 18.00, al Museo Demologico di San Giovanni in Fiore, per l’apertura ufficiale della IX edizione del Festival Antonio Vivaldi.