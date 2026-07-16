È ai nastri di partenza la programmazione di eventi estivi curata dalla Direzione scientifica del Parco archeologico di Castiglione e del Museo civico di Paludi (Cosenza). Si comincerà venerdì 17 luglio con il prof. Tommaso Greco, ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, direttore scientifico del Piccolo Festival della fiducia, autore di saggi e monografie tra cui, per Laterza, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Curare il mondo con Simone Weil, Critica della ragione bellica, monografia per la quale gli è stato da poco conferito il prestigioso Premio Sila ’49.

È un gradito ritorno quello del prof. Greco, per la III edizione de “L’antichità è cosa viva”, il reading itinerante lungo i punti di interesse del Parco, che avrà quest’anno come suo tema specifico Dialoghi peripatetici nella città antica e lo vedrà dialogare con il prof. Giuseppe De Rosis, già suo insegnante, noto e apprezzato studioso di letteratura.

I dialoghi peripatetici saranno accompagnati dalle letture di passi delle opere del prof. Greco e introdotti da focus sull’archeologia del sito di Donatella Novellis, direttrice scientifica del Parco archeologico di Castiglione e del Museo Civico di Paludi, nonché curatrice della rassegna estiva.

Non mancherà l’amministrazione comunale di Paludi, rappresentata dal sindaco Domenico Baldino: «L’amministrazione comunale e la comunità di Paludi sono particolarmente onorate di accogliere il ritorno del prof. Tommaso Greco, studioso e accademico eccelso, quest’anno accompagnato dal prof. Giuseppe De Rosis, tanto caro alla nostra comunità, ancora una volta in un luogo che per noi tutti ha il sapore e il senso dell’appartenenza autentica. Apriamo così la programmazione culturale, che per l’estate in corso si configura particolarmente ricca e di alto profilo».

Così Donatella Novellis: «Sono particolarmente felice che ad aprire la programmazione culturale estiva che ho curato tra Parco di Castiglione e Museo civico siano i professori Tommaso Greco e Giuseppe De Rosis, che accogliamo sempre con particolare gratitudine; insieme rifletteranno su temi che registrano particolare attenzione nel pensiero e nella produzione scientifica del prof. Greco, ma ugualmente vicini alla sensibilità e all’interesse di noi tutte e tutti. Vivremo un pomeriggio in cui il valore della cultura si intreccerà con la durevolezza delle relazioni umane più autentiche, guidate dalla bellezza e dal senso autentico della gratitudine, per come la presenza del prof. De Rosis permetterà di fare. Nelle prossime settimane, anche attraverso belle e nuove collaborazioni, accoglieremo a Castiglione e in Museo figure culturali di rilievo, che ringrazio moltissimo, con le quali continueremo a costruire comunità, oltre che a promuovere e valorizzare Paludi e il suo patrimonio culturale, che meritano di essere sempre più conosciuti e amati».

L’azione culturale, così come l’intera rassegna estiva, vede il prezioso patrocinio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato provinciale di Cosenza, la partecipazione di Pro Loco Paludi e dell’Associazione Akmè da poco costituita grazie al volenteroso entusiasmo delle e dei giovani di Paludi: a loro tutti giunge il più sincero ringraziamento degli organizzatori. Appuntamento a venerdì 17 luglio, ore 18.30, all'ingresso del Parco archeologico di Castiglione di Paludi.

Di seguito il programma degli eventi Estate 2026 al Parco archeologico di Castiglione e al Museo civico di Paludi a cura della loro Direzione scientifica.