Tre giorni di eventi gratuiti per riscoprire l’Aspromonte tra natura, cultura e sostenibilità. Escursioni, incontri e attività per promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali

Si alza il sipario sulla terza edizione di Mana Gì, il Festival dell'Escursionista Consapevole.

L'evento che si tiene ogni anno tra Gambarie e Reggio Calabria, è organizzato da PerlAspromonte e dall'Associazione Guide Ufficiali del Parco dell'Aspromonte con la collaborazione di tantissime associazioni e gruppi escursionistici che operano nel territorio aspromontano, ha come obiettivo quello di promuovere un escursionismo attento e rispettoso dell'ambiente e della nostra infinita biodiversità, senza trascurare la cultura e le tradizioni locali.

Mana Gì rappresenta l'occasione perfetta per scoprire le bellezze naturali dell'Aspromonte e, soprattutto, per rifletere sul suo ruolo dell'escursionismo nella promozione di uno sviluppo sostenibile e consapevole della montagna.

Tre giorni di eventi, totalmente gratuiti, che l'organizzazione ha pensato per soddisfare tutti i gusti: si parte, oggi pomeriggio, con il forum (aperto a tutti) sulle zone a tutela integrale per, poi, concludere la prima giornata con "Le luci dello Stretto", una bellissima escursione in notturna sulle vette aspromontane con vista sullo Stretto.

Alla domenica il Festival si trasforma in un ricchissimo "hub per escursionisti":

- Il sentiero Azzurro, organizzata da SudTrek, Kiwanis Club Apsias Reggio Calabria e Fare Verde Gruppo Reggio Calabria

- Escursione in Mountain Bike, a cura del Gambarie Bike Rent

- Il bosco dei Caprioli e la visita al Museo della Fauna Aspromontana, a cura del Museo Diorama

- Laghi e Briganti: da Gambarie a Piazza Nino Martino, organizzata da Magna Graecia Outdoor

- Anello di Gambarie, curata dal CAI sez. Reggio Calabria

L'evento conclusivo, in programma per lunedì 2 giugno, sarà la "classica" discesa da Gambarie al lungomare di Reggio Calabria, AsproMundi.

Per iscriversi gratuitamente a tutti gli eventi (escluse le escursioni della domenica per cui si invita a contattare direttamente i gruppi escursionistici) è necessario compilare il form.