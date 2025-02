Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno e in attesa delle date nei palazzetti, eccolo portare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia quest’estate. Nella Locride arriverà il 20 agosto

Dopo Irama che il 9 agosto sarà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica, già oggi arriva l’ulteriore notizia di un nuovo artista nel cast di coloro che si esibiranno al Roccella Summer Festival 2025. È stata infatti ufficializzata in queste ore la data calabrese di Alfa e del suo tour “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, che farà tappa con un concerto il prossimo 20 agosto nell’ambito della rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, che negli ultimi anni è diventata sempre più il punto di riferimento per l’intera regione e non solo in quanto a live di successo.

In attesa delle date del suo nuovo tour nei palazzetti, previsto per la fine del 2025, Alfa è pronto a portare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia quest’estate. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese ha annunciato “Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono e che arriverà anche a Roccella Jonica.

L’annuncio di questo nuovo tour estivo arriva a un anno di distanza dall’uscita del suo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” (Artist First), un disco che ha ottenuto un grande riscontro e che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per il suo primo tour nei palazzetti, un’esperienza unica che ha visto Alfa protagonista di eventi memorabili. Il 2025 sarà quindi un anno ricco di live, e Alfa promette di regalare ai suoi fan momenti speciali e indimenticabili, con una serie di concerti che andranno a completare e arricchire il suo percorso musicale, un viaggio che continua a coinvolgere e ad emozionare chiunque lo ascolti.

Ecco le date ufficiali del Roccella Summer Festival 2025 (calendario in aggiornamento): Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto).

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.