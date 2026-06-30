La data del 13 agosto rappresenta una delle serate più popolari e coinvolgenti del festival. Sul palco arriveranno le canzoni più amate del suo repertorio, i brani del nuovo progetto e tante emozioni

C’è un momento, nella carriera di un artista, in cui tutto sembra accelerare. Le canzoni arrivano più lontano, il pubblico si allarga, i palchi diventano più grandi e anche una storia lunga decenni trova una nuova luce. Per Sal Da Vinci quel momento ha un titolo preciso: “Per sempre sì”.

Il 13 agosto Sal Da Vinci sarà protagonista all’Arcella Open Air Festival di San Nicola Arcella, in una delle date più attese dell’estate sul Tirreno cosentino. Un concerto che arriva nel pieno della popolarità dell’artista napoletano, reduce da una stagione straordinaria che lo ha riportato al centro della scena musicale nazionale e internazionale.

Dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci sta vivendo una nuova consacrazione. Un successo che non nasce dal caso, ma da un percorso artistico costruito nel tempo: teatro, musica, televisione, tradizione napoletana e una capacità rara di parlare a pubblici diversi senza perdere identità.

Il suo nuovo album, uscito il 29 maggio, porta lo stesso titolo del brano sanremese e raccoglie quattordici tracce che attraversano sentimento, ritmo, memoria familiare e nuove sonorità. Nel disco compaiono anche collaborazioni importanti, come quella con Serena Brancale in Dimmelo e con il figlio Francesco Da Vinci in Somigli a me, brano che aggiunge al progetto una dimensione intima e generazionale. Tra le firme autorali figura anche Gigi D’Alessio, nome centrale della canzone napoletana contemporanea.

A confermare la forza trasversale di questo momento è arrivata anche la recente apparizione allo Stadio Maradona di Napoli, durante il concerto di Tiziano Ferro. Davanti a migliaia di persone, Sal Da Vinci è salito sul palco a sorpresa per cantare insieme a lui Per sempre sì, trasformando lo stadio in un grande coro collettivo. Un’immagine che racconta bene la dimensione raggiunta oggi dall’artista: popolare, riconoscibile, profondamente napoletano ma ormai capace di muoversi su una scena molto più ampia.

Il tour estivo 2026 attraversa l’Italia toccando festival, arene e luoghi simbolici della stagione live. In questo calendario nazionale si inserisce anche San Nicola Arcella, che ha scelto di portare Sal Da Vinci all’Arcella Open Air proprio nel suo momento di massima esposizione mediatica e artistica.

La data del 13 agosto non sarà soltanto un concerto, ma una delle serate più popolari e coinvolgenti del festival. Sul palco arriveranno le canzoni più amate del suo repertorio, i brani del nuovo progetto e quella miscela di emozione, teatralità e ritmo che da sempre distingue le sue esibizioni dal vivo.

Ad accoglierlo sarà la cornice naturale dell’Arcella Open Air. Un’arena affacciata sul Golfo di Policastro, tra il Palazzo dei Principi Lanza, la Torre Crawford, la Baia Azzurra e l’Isola Dino sullo sfondo. Un luogo in cui la musica incontra il paesaggio e in cui il pubblico potrà vivere una serata pensata per cantare, emozionarsi e condividere.

Dopo Sanremo, dopo l’Eurovision, dopo i grandi palchi e le collaborazioni che ne hanno confermato la centralità nella musica italiana, Sal Da Vinci arriva nel Tirreno cosentino con il suo “sì” più importante: quello alla musica dal vivo, al pubblico e a un’estate che San Nicola Arcella vuole trasformare in esperienza.