Serata di musica e solidarietà al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, dove si esibirà il coro PopUp 33 giri. I soldi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno devoluti alla Fondazione AIRC: appuntamento giovedì 18 dicembre

Giovedì 18 dicembre alle ore 21:00, il Teatro Auditorium dell’Unical, ospiterà l’'iniziativa dal titolo “RicerchiAMOci - Musica per la ricerca”, https://www.inprimafila.net/index.php/eventi/ricerchiamoci-arcavacata-di-rende, e promossa dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della salute e della Nutrizione Unical e dall’associazione PopUp, in collaborazione con il Teatro Auditorium Unical, il Cams e la 33 Giri Music Academy.

L’evento, che unisce musica, solidarietà e spirito natalizio, si pone l'obiettivo di sostenere concretamente la ricerca scientifica contro il cancro. La serata si aprirà con un brindisi natalizio offerto da Tenute Paradiso, in collaborazione con la sommelier e giornalista Rachele Grandinetti, per accogliere il pubblico in un clima festoso. Sul palco si esibirà il coro PopUp 33 Giri, diretto da Federica Perre, e accompagnato da una band di professionisti che hanno sposato la causa: Roberto Risorto alle tastiere, Rodolfo Capoderosa alla chitarra, Mario D’Ambrosio al basso, Francesco Montebello alla batteria e, con la partecipazione speciale alle percussioni, di Marco Fiorillo, professore associato del Dipartimento di Farmacia e Scienze della salute e della Nutrizione, ideatore e promotore dell’evento. Il repertorio spazierà dal gospel al pop, includendo classici natalizi.

Tutte le donazioni derivanti dalla vendita dei biglietti, al netto dei costi sostenuti, saranno devolute alla Fondazione AIRC ETS a sostegno degli studi sui tumori infantili.