Verranno esplorate le regole e le armonie cromatiche che ispirano artisti di ogni epoca, per arrivare a una dimostrazione step by step del processo creativo che guida la realizzazione di un’opera digitale contemporanea

Venerdì 24 luglio alle ore 11.00 l’Urban Center di Antica Kroton Futura ospiterà un evento imperdibile per appassionati d’arte, illustratori e curiosi: “Antica Kroton Now - Colori Eterni”, un incontro con il maestro Andrea Scoppetta, illustratore e visual artist tra i più apprezzati nel panorama nazionale.

Durante l’incontro, Scoppetta condurrà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso l’evoluzione del colore: dalle origini dell’arte antica fino alle moderne tecniche di colorazione digitale. Verranno esplorate le regole e le armonie cromatiche che da secoli ispirano artisti di ogni epoca, per arrivare a una dimostrazione step by step del processo creativo che guida la realizzazione di un’opera digitale contemporanea.

L’evento, a ingresso gratuito, è curato da Fabrizio De Masi, Urban Center Antica Kroton Futura, con la collaborazione dell’associazione E io ci sto. Prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo: info@anticakrotonfutura.it