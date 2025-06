Costruire ponti attraverso la danza per un dialogo tra paesi e culture. Il Fini Dance Festival si riconferma, anche quest’anno, la prima manifestazione dedicata alle numerose discipline della danza pensata per creare un legame diretto tra l’Italia – nello specifico, la Calabria – e gli Stati Uniti.

L’idea di un progetto di danza che metta in connessione il nostro Paese con l’America, nasce quindici anni fa’ dalla mente creativa e visionaria del danzatore, coreografo e produttore calabrese Antonio Fini, nato a Castrovillari e cresciuto a Villapiana Lido, realtà urbane nella provincia di Cosenza.

Per inseguire il suo sogno – danzare sui palcoscenici di tutto il mondo - Fini lascia la sua terra d’origine giovanissimo per studiare ed affermarsi nella Grande Mela, senza mai dimenticare le radici calabresi.

In pochi anni, Fini crea Fini Dance Festival (FINI DANCE NEW YORK – Fini Dance New York), un progetto di danza internazionale che richiama ogni anno, sin dalla sua prima edizione, maestri di danza e ballerini di fama internazionale e centinaia di allievi ed allieve ogni anno.

Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione si tiene in maniera diffusa dall’1 al 26 luglio 2025 a Villapiana Lido per proseguire e concludersi a New York dal 23 agosto al 3 settembre 2025.

Antonio Fini - nominato Ambasciatore dell’A.C.D. di Vienna (Agency for Cultural Diplomacy) per l’impegno costante in favore del dialogo e nell’inclusione attraverso le arti – torna ogni anno nella sua amata terra affacciata sulla costa ionica della Calabria.

“Quando nel 2011 ho ideato la prima edizione” – rivela il patron della manifestazione – “il progetto è cresciuto di anno in anno e si è arricchito di eventi nell’evento e l’attiva partecipazione di star della danza. Dal 2011 ad oggi, il festival ha acquisto, anno dopo anno, legami importanti e preziose collaborazioni, confermandosi un’opportunità rilevante non solo per scoprire talenti, ma per offrire opportunità di studio a giovani attraverso borse di studio nelle più importanti scuole americane”.

Ogni anno Fini Dance Festival coinvolge le più importanti scuole di danza del mondo: dalla Martha Graham Dance school NYC, alla Limon Dance company NYC, dalla Paul Taylor school al French American Ballet Theatre fino Buglisi Dance Theater:

“L’impegno dei giovani allievi” – racconta Fini – “è di otto ore al giorno con maestri e guest provenienti da Stati Uniti, Francia, Italia, Russia, Ucraina, Cina, Giappone ed Uruguay. Le discipline sono molteplici: dal Classico al Modern, dal Contemporaneo al Repertorio, ma anche Hip Hop e Danza Aerea. E workshop coreografico per coreografi ed aspiranti”.

Anche in questa edizione verranno selezionate le promesse della danza per accedere ad un’opportunità unica ed irripetibile che si articola in una serie di attività tra corsi, spettacoli e shooting fotografici visitando Manhattan dal 23 agosto al 3 settembre e si conclude con una serata di Gala all’Alvin Ailey Citigroup Theater”.

Ritorni e nuovi ospiti al Fini Dance Festival

Da Michael Mao - coreografo internazionale, Direttore della Michael Mao dance di New York che ha coreografato oltre sessanta lavori che sono stati presentati in tutti gli Stati Uniti, Messico, Cina, Europa e nel Regno Unito - a Tammy Stanford - coreografa, fondatrice e direttrice del programma di danza al Mississippi School of the Arts. Da Yoshito Sakuraba – acclamato coreografo e direttore di Abaruka Dance di New York – a Lloyd Knight – Principal Dancer della Martha Graham Dance Company che interpreta Lucifer di Martha Graham, una coreografia creata per Rudolf Nureyev.

Da Nina Chong Jimenez – Danzatrice e docente internazionale proveniente da New York a ⁠Gianni Santucci – Coreografo internazionale per opera, cinema, balletto che riceve il premio per la carriera per ultimo lavoro nella serie Netflix Il Gattopardo.

Presenti alla manifestazione Erika Spaltro - direttrice Hale Bopp Danza e responsabile danza C.S.A.I.N Calabria – e di Mirko Giordano - danzatore Fini Dance, insegnante e coreografo cantante di musica latino-americana.

Ritorna al festival Margarita Smirnova - étoile del Teatro Bolshoi e direttrice della cattedra di coreografia dell’Istituto della Cultura di Mosca. Insegnante di danza classica al Teatro di Bucarest, all’Hong Kong Ballet, alla Scala di Milano e al Teatro Carcano. Le lezioni di Margarita Smirnova vengono accompagnate al pianoforte dalla pianista della Scala di Milano Janna Eremeeva.

Tra le guest della danza, Abby Silva - danzatrice Fini Dance New York e già danzatrice per la Parson's dance New York e per il Metropolitan Theater di New York, Nicola Iervasi, direttore di Mare Nostrum Elements di New York City e fondatore dell’Emerging Choreographer Series. Non mancano le lezioni di Sara Paterniani - danzatrice Fini Dance New York, cantante e attrice principale per la compagnia di Musical Neverland – e Concetta Barillaro – danzatrice di origine calabrese, docente Fini Dance New York.

Tra gli ospiti, infine, il ritorno di Daniele Terenzi, primo ballerino al mondo con una protesi trans-femorale, promotore di progetti dedicati ai danzatori diversamente abili.

I principali eventi nel calendario della manifestazione

Il programma della manifestazione è presente sul sito nella pagina: https://finidance.nyc/presentazione-fini-dance-it-ny-25/.

Le serate di gala vengono condotte da Tabata Caldironi - direttrice creativa di Fini Dance Production LLC di New York e danzatrice dell’Opera Balletto della Scala di Milano.

Tra gli eventi principali all’interno del ricco calendario, Danze all’Imbrunire il 9 luglio a Villapiana Borgo ed il 19 luglio a Villapiana Scalo, sul mare; le due serate Red Carpet l’11 ed il 25 luglio, il Fini Festival dei Professionisti e dei Giovani il 12 luglio, la serata danzante dedicata a Il Gattopardo con ospite Gianni Santucci il 24 luglio ed il gran finale il 26 luglio con la consegna di riconoscimenti alla carriera e delle borse di studio e dei viaggi offerti dalla Fini Dance per volare a New York. Non mancano gli appuntamenti sulla spiaggia di Villapiana Lido – 2, 8, 16 e 23 luglio – aperti al pubblico per vedere danzare di fronte al mare gli allievi.

Gli eventi in calendario sono seguiti dalle telecamere di Dance Inside, il programma dedicato alla danza in onda su B Channel di Samsung Tv Plus.

Sponsor e partner

Fini Dance Festival è organizzata da: Associazione Alto Jonio Dance, International Federation for cultures and Arts (I.F.C.A.) e gode del supporto dell’Ente di Promozione Sportiva e Sociale C.S.A.I.N, soprattutto in Calabria, del Comitato Regionale con la collaborazione del Settore Danza Regionale e dell’Associazione Marcobaleno gli amici di Marco e Fabrizio Partipilo (che dona i biglietti per New York).

Si ringraziano per il sostegno in qualità di sponsor della manifestazione: Floor Wings, BF Montaggi Gru, Malù Pasticceria, Nolo Service, Celestina Hotel, Exil di Nuovo, Ristorante e B&B, Tuqui Tour, Carlomagno Laboratori, Gelateria Barbarossa e Masseria Torre di Albidona.

E le scuole partner: Martha Graham Dance School of Contemporary Dance, Paul Taylor Dance School, Limone Dance Company, Staten Island Ballet.

Tra i partners internazionali si annoverano: Congresso Brasilero di Danza Moderna - Rio De Janeiro, Wake Forest Dance Festival - North Carolina, International Dance Academy Albania - Tirana, Albania Tirana Dance Festival, Bulgarian international Dance Festival, Movmnt Int. Dance Competition. Tra i partner italiani, Festival DanzAscoli.