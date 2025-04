Si chiama “SereNata a Napoli - Notturno di musica e parole” ed è un grande omaggio alla sua città, il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi, che il prossimo 5 agosto, alle ore 22.00, farà tappa al Parco archeologico nazionale “Scolacium”, a Roccelletta di Borgia. Un viaggio fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per raccontare una città leggendaria e dalle mille contraddizioni. L’attrice, conduttrice e cantante, racconta Napoli attraverso i suoi momenti storici, le sue bellezze, i sentimenti dei napoletani e il loro modo di vivere le emozioni.

Questo evento è il frutto della collaborazione tra due importanti realtà, Armonie d’Arte Festival, che da 25 anni valorizza questo straordinario sito del Patrimonio con programmi di profilo nazionale ed internazionale, e L’Altro Teatro che nella propria Rassegna, dal 2013, programma il meglio dello spettacolo dal vivo nei siti culturali più esclusivi della Regione.

Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro, la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione. Napoli è una sirena, Partenope, che si lasciò morire per non essere riuscita ad incantare Ulisse, una creatura mitologica che rinuncia alla vita per un amore mortale. Serena Rossi dedica la sua serenata a Napoli e per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero. Molte date del tour teatrale sono già sold out. I biglietti per la tappa di Borgia – organizzata da Armonie d’Arte Festival e da L’Altro Teatro – sono disponibili sul circuito Ticketone.