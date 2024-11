Sarà una tre giorni di arte, cultura, spettacoli, artigianato e un pizzico di follia ovviamente, quella che dal 16 al 18 agosto riempirà con creatività e colore le strade della parte antica di Siderno, che arricchirà il suo cartellone estivo con l'originale evento "Notti dei folli".

Un programma che vedrà la presenza di artisti di strada di vario genere, concerti musicali, mercatini dell'artigianato, lungo la cittadina della Riviera dei Gelsomini, nel cuore della Locride tra Roccella e Locri. L'evento che inizierà il 16 agosto è preceduto dall'International Street Food che con la sua tappa di ferragosto a Siderno, ha riempito via Cristoforo Colombo di profumi e cibo proveniente da ogni parte del mondo.

Cos'è le Notti dei folli

La data di ferragosto è stata solo un anticipo di quello che accadrà per tre giorni interi a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, nella Riviera dei Gelsomini, che è già pronta ad accogliere i visitatori per il particolare evento delle Notti dei folli, che si volge ogni anno nella parte antica della Marina di Siderno.

Artisti di strada, momenti di lettura, spettacoli, musica e artigianato, tutto in una tre giorni organizzata in concomitanza dall'amministrazione comunale, le associazioni, e i commerciati, che insieme sono riusciti a rendere possibile un evento culturale e di forte attrazione turistica.

Le vie della Marina ospiteranno numerosi spettacoli, sia fissi che itineranti, lungo tutto il percorso, dal passaggio a livello in corrispondenza di piazza Portosalvo, fino a via Genova, coinvolgendo tutte le strade interne parallele e le traverse che collegano il Corso della Repubblica, fino ad arrivare a via Cristoforo Colombo, dove ci saranno i vari stand dell’International Street Food.

Numerose saranno le attività artistiche e culturali organizzate, alcune delle quali coinvolgeranno i settori dell'arte e dello sport, senza dimenticare le osservazioni astronomiche, e le letture partecipate a cura dell’attrice, autrice e regista teatrale Maria Pia Battaglia. In via Paolo Romeo ci saranno invece i mercatini dell'artigianato. «Un mix ispirato a quella sana follia pensata dagli organizzatori per tirare fuori dal cilindro magico una sorpresa dietro l’altra» scrivono gli organizzatori.

Il programma

Tra musica, recitazione e spettacoli itineranti, il programma cercherà di soddisfare le esigenze di un target trasversale e variegato. Durante la prima giornata di venerdì 16 agosto, a partire dalle 20:00, divertimento a suon di musica itinerante della Ottopiù street band, seguito dallo spettacolo itinerante di teatro della “Lapa Reggina e teatro di strada con il Gruppo Spontaneo Bovalino. Alle 21:30 invece concerto di Fabio Macagnino Gruppo – Movimento Terra. Sabato 17, a far risuonare tra le vie musica itinerante sarà Orkestrana Orkestra, a partire dalle 20:00, ancora teatro di strada con il Gruppo Spontaneo Bovalino, mentre nella piazzetta tra via dei Colli e via Roma, in occasione del motoraduno delle Harley Davidson, si esibirà la cover band dei Pink Floyd alle 21:30. La musica non mancherà nemmeno nei vicoli lungo la manifestazione, che si riempiranno di esibizioni itineranti.

Domenica 18 agosto, per la serata di chiusura, sono previsti i concerti itineranti della Till band, mentre tra via Roma e via dei Colli si canterà al “Karaoke dei folli”, tra musica, divertimento e un pizzico di follia che contraddistingue il festival. Anche per l'ultima serata spazio al teatro, quando si potrà assistere allo spettacolo dell’attore Marco Mittica, dedicato agli adulti ma anche a bambini e bambine. A chiusura delle tre serate del festival, a partire dalle 21:30, concerti dei Dipende di Te e i Suonatori di Cataforio.