Dopo il grande successo della scorsa edizione, riproposta dopo 3 anni di fermo a causa della pandemia, è tutto pronto per la quinta edizione del Festival Ricoglitive che si svolgerà sabato 31 e domenica 1° settembre nel Centro Storico di Mangone (CS).

Il Festival è caratterizzato da due giornate di spettacoli non-stop che animeranno le vie e le piazze del centro storico. Le aree tematiche trattate saranno quattro: Arte e Cultura, Artisti di strada, Musica e Cibo della Tradizione.

Si parte sabato 31 agosto alle ore 16.30 con la Festa dell’Accoglienza. Una vera e propria cerimonia di benvenuto nella quale saranno accolte tutte le persone che hanno deciso di aderire all’invito di ritornare. Conosceremo le loro storie in momenti che sono sempre molto emozionanti. Quest’anno sono attesi tanti ritorni da ogni parte d’Italia e del Mondo con una forte rappresentanza, già annunciata, delle città canadesi di Vancouver e Toronto.

Molto ricco il cartellone artistico-culturale che prevederà: 1) il teatro popolare ed il trekking extraurbano con “Quando la libertà era considerata eresia. La vera storia di Marco Berardi”. Una commedia scritta e ideata da Giuseppe Grimaldi in collaborazione con La Nuova Compagnia Teatro Mangone e l’Associazione Re Marcone. In un suggestivo percorso nei boschi verrà rappresentata la storia del Brigante Marco Berardi. Per raggiungere il luogo dell’evento verrà utilizzato un servizio di navetta; 2) Il convegno dibattito La Calabria che ce la fa: le belle storie da conoscere e raccontare della nostra terra. Ospiti importanti quest’anno: l’Astrofisica di fama mondiale, docente dell’UNICAL, Sandra Savaglio; il Presidente e Direttore di Demoskopika Raffaele Rio; il Musicista e Compositore Daniele Fabio; 3) Arte Contemporanea: verrà affrontata la tematica del ritorno con un progetto di informazione e divulgazione curato da Andrea “Rea” Mariano (GARRAGE 76); 4) Mostra fotografica Museo delle Storie di Mangone con fotografie dalla fine ‘800 in poi (sempre aperta).

La domenica pomeriggio sarà interamente dedicata all’arte di strada ed ai bambini: due differenti spettacoli con tema la magia e le acrobazie. Tanti i laboratori per i bambini sia musicali che di pittura da trovare e scoprire tra le strade del centro storico.

La musica sarà la protagonista delle serate di sabato 31 e domenica 1 con le tre piazze del centro storico che saranno animate da tre artisti diversi. Sabato 31: Progetto tarantella: Fortunato e Valentina in Balla cu amuri tour 2024; Sasà Calabrese in concerto; Rosario & Gianfranco. Domenica 1 si parte con La combriccola del Blasco di Tony Bee e l’offerta sarà completata dal Gruppi Parapentrio e Track 04.

Infine, la riscoperta dei sapori della tradizione grazie all’incessante lavoro di aziende ed associazioni del territorio. Gli stand gastronomici saranno aperti in tre momenti del festival: sabato sera, domenica a pranzo e domenica sera. Gli otto stand gastronomici presenti offriranno un menù molto ricco e variegato: gnucculi e fagioli, gnocchi al sugo, cullurelli con le sarde e con la ‘nduja, cuoppo di polpette, frittura di calamari, patate cu pipi, tagliere di salumi e formaggi, frittelle di zucca, spezzatino, pitta con porchetta, panzerotti, fresa con frisuli, a pecura cotta, u spizzicu.

Il Festival Ricoglitive è nato nel 2017 dall’idea di invitare tutti gli emigrati a ritornare per godere insieme dei luoghi dell’infanzia addobbati a festa. Nel tempo ha registrato molte e costanti adesioni ed ha assunto anche una dimensione culturale significativa tanto da diventare un elemento importante e di richiamo del cartellone estivo dell’intera Valle de Savuto.