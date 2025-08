Al via la quarta edizione della Fiera dell’Istmo calabrese a Girifalco. Partono oggi, infatti, le tre giornate dedicate al commercio e all’artigianato promosse dal consigliere comunale Vincenzo Olivadese supportato dall’assessore con delega agli eventi Elisa Sestito.

La fiera avrà inizio il primo agosto a partire dalle ore 17:00, occuperà le vie principali della cittadina e sarà un’importante vetrina di esposizione per aziende e attività impegnate nella trasformazione dei prodotti e degli artigiani. Gli stand provengono da tutta la Calabria e faranno dell’evento fieristico un’importante vetrina di esposizione dei prodotti del territorio, rappresentando un valido indotto economico e una sorta di volano per l’economia locale. La fiera – si legge in una nota stampa- valorizza e promuove i prodotti delle imprese polarizzando un mercato consapevole e attento ad alcuni valori quali l’autenticità, l’originalità e la qualità dei prodotti. Si propone come strumento di esposizione e promozione delle aziende e come esaltatore della calabresità.

Le fiere – si fa rilevare - possono essere considerate un volano per l'economia, grazie alla loro capacità di stimolare il commercio, attrarre visitatori e promuovere lo sviluppo di specifici settori industriali. Rappresentano un'importante occasione per le aziende di esporre prodotti, incontrare potenziali clienti e fornitori, e confrontarsi con la concorrenza, generando un impatto economico significativo.

Gli obiettivi, come spiegato dal consigliere Vincenzo Olivadese sono chiari: «Far conoscere il territorio grazie all’affluenza dei commercianti/artigiani espositori e dei potenziali acquirenti, valorizzare e promuovere l’artigianato, i prodotti agricoli e lo scambio interculturale tra venditore e acquirente, in perfetta sinergia».