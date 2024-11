La tre giorni sarà un'occasione per stringere connessioni tra i settori agroalimentare, dell’acquacoltura, della pesca e per affrontare anche i temi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica

Il Villaggio Sud Agrifest è pronto a tornare con una seconda edizione in programma dall'1 al 3 giugno 2023 in località Vatoni a Taurianova (Reggio Calabria). Forte del successo riscontrato lo scorso anno, l'iniziativa rinnova la mission di valorizzare il patrimonio e le ricchezze del territorio senza trascurare le identità locali. Un'occasione per stringere connessioni tra i settori agroalimentare, dell’acquacoltura, della pesca e per affrontare, tra gli altri, anche i temi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica. A curare e promuovere l'evento sono l'organizzazione produttori O.P. Pianagri e l'associazione politico culturale Risorse.

Per tre giorni, incontri, showcase, mostre ed esposizioni fieristiche consentiranno alla seconda edizione del Villaggio Sud Agrifest, realizzato con il contributo di LegaCoop, di favorire nuove sinergie e puntare ad un sostenibile sviluppo del territorio anche attraverso un più intenso rapporto di cooperazione tra settori impegnati sul campo.

Oltre ad una grande area coperta destinata alle esposizioni delle varie imprese agricole, sarà possibile destreggiarsi tra un'apposita area market di creazioni artigianali, uno spazio food & beverage, un'area riservata ai più piccoli e alle loro famiglie. In aggiunta, ciò che non mancherà sarà la musica: due palchi saranno infatti predisposti all'interno del Villaggio per ospitare le esibizioni di più di dieci artisti che si alterneranno nel corso delle tre giornate di appuntamenti.

Alle ore 21.30 del primo giugno saliranno sul palco principale Giorgio Canali e Nada per uno spettacolo live. La celebre cantautrice condividerà con il pubblico anche le canzoni del suo ultimo album "La paura va via da sé se i pensieri brillano". Il 3 giugno è invece la volta di Alex Britti. Sarà lui l'artista chiamato a chiudere la seconda edizione del Villaggio Sud Agrifest.

Numerosi inoltre gli eventi collaterali pensati per le varie fasce di età: dai laboratori didattici e l'area giochi per bambini alla gara di trattori fissata per il 2 giugno in memoria del compianto Francesco Galluccio; dalle sfide sul campo ai cooking show passando per la presentazione di libri e dibattiti culturali. Quest'anno anche la cosmesi naturale e l'ambito del benessere godranno di un'importante attenzione.

La kermesse sarà inoltre l'occasione per presentare innovative start up, come Caprichar, e per ospitare il Dipartimento di Agraria e gli uffici del job placement dell'Università Mediterranea, oltre a diversi istituti scolastici e all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Reggio Calabria.