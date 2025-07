Dieci minuti prima della mezzanotte la raccomandazione a tutti è una soltanto: spegnete le luci. A mezzanotte quell’invito è stato accolto dall’intera comunità e Belvedere Marittimo si illumina soltanto dai fuochi d’artificio provenienti dal mare. Ed è spettacolo. Lo spettacolo piromusicale offerto dalla prima giornata di Note di Fuoco. L’evento pirotecnico sul mare che è arrivato alla sua tredicesima edizione ideato dall’associazione Aps Creativamente e che ha ricevuto la collaborazione del Comune di Belvedere Marittimo, il patrocinio della Regione Calabria e il sostegno di Arsaac e Gal della Riviera dei Cedri. Un evento che abbraccia l’intera città di Belvedere e si sviluppa tra le location del Centro Storico, l’area mercato, lungomare e Baia Capo del Tirone.

Una prima serata ricca di emozioni

Ieri, buona la prima del “Battito del tempo”. Questo il claim scelto per una edizione del 2025 che ha già visto arrivare tanta gente, calabresi e no. Riempito in ogni ordine di spazio il Lungomare e Baia Capo Tirone, lo spettacolo piromusicale offerto da una ditta East Coast Fireworks del Tibet arriva soltanto al termine di una serata iniziata con il corteo medievale con costumi d’epoca, tamburi, danze e combattimenti curati con grande professionalità dal gruppo degli spadaccini di Assisi. Interessante il talk show condotto dal brillante giornalista di Sky Sandro Donato Grosso. Un giornalista che gioca in casa anche perché è di Belvedere Marittimo e riesce con maestria a far scivolare con leggerezza e professionalità la serata verso il momento centrale rappresentato appunto dai fuochi.

Il talk show

Un talk show dove non è mancato lo spazio musicale curato dall’associazione Belvedere Musica Lab, i premi e riconoscimenti alle varie eccellenze del territorio e il momento istituzionale con la presenza sul palco del direttore Arsac Fulvia Caligiuri premiata da Francesca Impieri, vicesindaco di Belvedere. Una Caligiuri che mette in evidenza un dato importante: «Il successo della seconda edizione del Vinitaly e quello di questa sera è frutto soprattutto di un gioco di squadra importante. In Calabria le cose le sappiamo fare, ma bisogna essere uniti e remare tutti nella stessa direzione». A dare valore alle parole di Fulvia Caligiuri la presenza dei Gal calabresi (ben 13) che proprio recentemente hanno iniziato un percorso comune che già ha visto i primi risultati da mettere in risalto.

Serata soddisfacente

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, ma “l’Aps Creativamente” e il Comune di Belvedere «sono vicini e nello stesso tempo molto dispiaciuti per tutte quelle famiglie che ieri hanno avuto la preoccupazione per i numerosi incendi in tutta Calabria che hanno circondato e lambito le loro case». Questa sera la seconda serata con la presenza dell’assessore regionale Gianluca Gallo. Lo spettacolo pirotecnico sarà a cura della ditta Sarro (Italia).