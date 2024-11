Continua il cartellone di eventi del Coro Music Fest all’interno della più ampia programmazione Coro Summer Fest edizione 2023, che sta donando alla città di Corigliano Rossano numerosi eventi di vario genere e che coinvolgeranno un ampio target attraverso musica, teatro, incontri, passeggiate nei centri storici e trekking.

Dopo Sunset Piano, con Remo Anzovino, Francesco Taskayali e Alberto Vescovi, che hanno aperto la stagione del Coro Music Fest, il 12 luglio, sarà la volta del Sabatum Opera Symphony, concerto che sancirà il connubio perfetto tra musica popolare e musica classica, il 19 luglio alle 21,00 alla Torre Sant’Angelo. Un progetto orchestrale che aspira a dare stabilità alle esperienze più interessanti e qualificate nel campo della musica popolare calabrese, coinvolgendo musicisti provenienti da tutta la regione in un lavoro di rielaborazione del suono tradizionale in chiave sinfonica. Evento ad ingresso gratuito.

Si proseguirà con il concerto di Gianluca Guidi Quartet, evento targato Peperoncino Jazz Festival che si svolgerà il 20 luglio al chiostro di San Bernardino, alle 21,30 (evento ad ingresso gratuito) mentre il 21 luglio alle 21,00 al Castello Ducale sarà la volta di 8mm, concerto dedicato alla riscoperta della musica da film anni ’50, ’60 e ’70, in cui vedremo esibirsi l’Orchestra Sinfonica Brutia. Evento con biglietto.

Il 23 luglio invece Stefano Bollani, che ci farà ascoltare le note del suo pianoforte al Quadrato Compagna alle 21,30. Evento con biglietto.

Dopo il jazz, la musica classica e quella popolare, il 28 luglio spazio alla musica dance con l’evento Deejay Time, programma di Radio Deejay, la radio cult ascoltata in tutta Italia che trasmetterà in diretta da Corigliano Rossano, dal lido Sant’Angelo, dalle ore 23,00. Protagonisti della serata saranno Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, icone della musica dance, che continuano ad accendere gli animi degli appassionati del genere musicale mai tramontato, riuscendo a coinvolgere un target sempre trasversale. Un evento imperdibile per le vecchie e le nuove generazioni che hanno ballato sulle note delle hit dance, che potranno fare un salto indietro nel tempo grazie ai tormentoni più cantati e ballati rivivendo le emozioni che la musica dance degli anni ’90 ha regalato e continua a regalare a tutti. Evento gratuito.

Il 29 e il 30 luglio ad arricchire il cartellone musicale ci penserà la ventesima edizione del Calabria Blues Passion con il Memorial Marco Fiume, che si svolgerà alla Torre Sant’Angelo dalle 21,00. La prima serata vedrà la presenza di Noreda Graves & Her Band, mentre protagonista della seconda sarà Ray Cashman.

A chiudere gli eventi di luglio Dillo alla luna, in piazza Steri dalle 21,00, contest arrivato alla sua seconda edizione, che vedrà la sua conclusione il 1° agosto, con la presenza di Andrea Innesto e Cc4et.

Grande attesa anche per gli eventi di agosto, quando a calcare la scena saranno alcuni tra i più amati personaggi del panorama musicale nazionale. A dare il via ai grandi concerti di agosto Boomdabash, una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana, che si esibiranno il 4 agosto in località Palmeto dalle 22,00.

Il reggae e l’hip hop dei Boomdabash, lasceranno spazio allo stile eclettico di Edoardo Bennato, anche lui in concerto in località Palmeto, il 5 agosto alle 22,00.

Seguiranno i The Kolors e Daniele Silvestri, rispettivamente il 14 e il 15 agosto alle 22,00 nel centro storico di Rossano, e Nino D’Angelo che il 21 agosto al teatro Maria De Rosis ci farà sognare con il suo Il poeta che non sa parlare.

A chiudere gli appuntamenti di Coro Music Fest saranno Mogol e Gianmarco Carroccia, il 1° settembre alle 21,30 al Quadrato Compagna, e Fabrizio Bosso con Elio Coppola trio, una delle tappe del Peperoncino Jazz Festival, che ci sarà il 6 settembre presso il suggestivo Palazzo Ducale.