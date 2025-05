Enogastronomia, cultura e teatro per l’evento che si svolgerà nel cuore antico del centro del Pollino dal 15 al 17 maggio. Ci sarà anche un laboratorio creativo per la realizzazione di etichette

Dal 15 al 17 maggio, il cuore antico di Castrovillari, con il suggestivo scenario del Protoconvento Francescano, ospiterà il “Calabria Wine Design Festival” Prima edizione; evento che unisce vino, arte, design e paesaggio in un racconto contemporaneo delle eccellenze calabresi, promosso dalla Società Scientifica Riagita, in collaborazione con la Regione Calabria – Assessorato all’Agricoltura, Arsac, Comune di Castrovillari, GAL Pollino e Compagnia Comunicazione Progetto srls, con G. Pino Scaglione, Art Director

Non solo vino, ma un ricco programma di eventi collaterali pensati per esplorare il legame tra enogastronomia, design, cultura e territorio.

Tra i temi centrali degli incontri in programma, spiccano il turismo sostenibile e le strategie del design di sistema come strumenti per valorizzare la Calabria, rendendola protagonista nel panorama enogastronomico internazionale. Un’occasione per riflettere su come il vino calabrese, con la sua storia e le sue eccellenze, possa farsi ambasciatore di innovazione e identità.

Ampio spazio anche alla formazione e alla creatività: studenti di licei artistici, istituti professionali e giovani produttori vitivinicoli, saranno coinvolti in un laboratorio creativo per la progettazione di etichette, un’attività che unisce estetica e comunicazione visiva, contribuendo alla costruzione dell’immagine del vino.

Non mancheranno le mostre dedicate alle cantine calabresi, dove sarà possibile degustare vini locali e scoprire il racconto dietro ogni bottiglia. Un viaggio attraverso i sensi, ma anche attraverso il tempo, con focus sull’evoluzione del vino non solo dal punto di vista del gusto, ma anche estetico e culturale.

Il programma si arricchisce infine di performance artistiche: danza contemporanea, musica - Moda e creazioni live a cura del collettivo Create Danza, che intrecceranno linguaggi diversi per celebrare la bellezza del territorio e la sua vocazione alla sperimentazione.

Il Calabria Wine Design Festival si presenta così come un appuntamento imperdibile per appassionati, professionisti del settore e curiosi, offrendo una visione multidisciplinare e coinvolgente della cultura del vino in Calabria.