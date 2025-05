Tutto è pronto per la seconda edizione di 3RLegends Award. Una serata organizzata delle società Sp&a e Thinking in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club Cosenza e Rende. Le immagini e le emozioni della prima edizione nessuno le dimentica. Una prima edizione che ha visto Claudio Marchisio come ospite e premiato non solo per la sua carriera calcistica, ma anche per la sua grande sensibilità e predisposizione nell’essere un campione nel sociale.

Andrea Barzagli non è da meno e sarà lui in questa seconda edizione il protagonista e l’ospite di una serata che si annuncia ricca di emozioni e sorprese. Non cambia la location e anche per la seconda edizione, tutto si svolgerà all’interno dell’elegante Fellini Restaurant.

Giovedi 5 giugno l’ex difensore della Juventus e della Nazionale sarà l’ospite d’onore di una cena di gala che avrà il suo momento dedicato alla solidarietà con una vera e propria asta sulle maglie di Barzagli.

Il ricavato dell’asta di beneficenza andrà all’associazione Onco Med. A condurre la serata Rosanna Mortati. Barzagli riceverà il premio realizzato dall’orafo G.B Spadafora. Presente anche LaC Network in qualità di media partner.

Sarà una serata speciale per i tifosi juventini, ma anche per tutti quelli che si accomoderanno a cena con lo spirito giusto che è quello della buona vita.