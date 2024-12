Sarà J Ax, al secolo Alessandro Aleotti, ad aprire lo show di Capodanno condotto da Marco Liorni in diretta su Rai 1 dal lungomare di Reggio Calabria. Il rapper milanese è pronto a far rivivere al pubblico televisivo i successi degli Articolo 31 insieme alle sue ultime hit. Per Ax non sarà l’unico impegno calabrese nella notte di San Silvestro. Da Reggio infatti raggiungerà prima di mezzanotte la piazza di Corigliano-Rossano per dare il benvenuto al 2025 insieme a Rocco Hunt. Un doppio appuntamento probante ma che accontenta sia la Rai, che ha fortemente voluto la presenza del rapper in riva allo Stretto, che l’amministrazione comunale coriglianorossanese con un cachet che si aggira intorno ai 60mila euro.

Il nome di J-Ax si va ad aggiungere a quelli già confermati di Alex Britti, Cristiano Malgioglio, Ricchi e Poveri, Paolo Belli e Nino Frassica. Non resta dunque che attendere l’ufficialità del cast, che arriverà probabilmente nelle prossime ore. Lo spettacolo sarà ricco e divertente come lo è stato nell'edizione precedente, a Crotone, quando in Piazza Pitagora Amadeus e i grandi nomi della musica italiana, da Annalisa a Patty Pravo, hanno traghettato nel nuovo anno migliaia di persone.

Se la scorsa edizione del Capodanno Rai in Calabria ha coinvolto il Parco Nazionale della Sila, con un servizio bus dedicato agli amanti dello sci, che in poco tempo potevano raggiungere le principali piste calabresi direttamente dalla città, quest'anno lo scenario che circonda l'evento è quello dello Stretto di Messina, tra la splendida Costa Viola e il Parco Nazionale d'Aspromonte. La città di Reggio Calabria si appresta ad accogliere il pubblico dell'evento che, anche stavolta, si prevede straordinario per record di partecipazione in piazza e ascolti.