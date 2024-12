Saranno i Ricchi e Poveri a scandire il conto alla rovescia che porterà il pubblico di Rai 1 verso il nuovo anno in diretta da Reggio Calabria. Lo storico gruppo, che sta vivendo una vera e propria rinascita musicale, farà parte del cast de “L’anno che verrà”, lo show di Capodanno condotto da Marco Liorni dalla città dello Stretto. L’indiscrezione è stata pubblicata da Giuseppe Candela su Dagospia. Il nome dei Ricchi e Poveri si va ad aggiungere a quelli ormai certi di Nino Frassica e Paolo Belli.

Intanto la Rai sta già lavorando al montaggio delle strutture, che includono una piattaforma scenografica che occuperà buona parte di piazza Indipendenza, nei pressi del lungomare. Alcune piante presenti nell’area saranno temporaneamente rimosse e successivamente ricollocate per preservare l’integrità del patrimonio verde.

Sul palco ad accompagnare gli artisti una orchestra di venti elementi che, prima di regalare a tutta Italia le loro emozioni in musica, accorderà i propri strumenti presso il cineteatro Odeon. Tutta la troupe della Rai insieme agli artisti soggiornerà in alcune strutture alberghiere della città, con camerini allestiti presso l’Hotel Palace. La logistica prevede anche un utilizzo intensivo di spazi adiacenti per facilitare il lavoro tecnico e organizzativo.