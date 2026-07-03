Attesi grandi protagonisti del cinema, della televisione e della cultura italiana, con il Gala finale che vedrà sul palco, tra gli altri, Caterina Murino, Riccardo Scamarcio, Valeria Marini e Andrea Roncato

Dal 9 all'11 luglio la città di Cariati diventa capitale della cultura e dello spettacolo con la XII edizione del Premio Ausonia, una delle manifestazioni nazionali più autorevoli dedicate alle arti dello spettacolo, che porterà sul territorio alcuni dei più importanti protagonisti del panorama artistico e culturale italiano.

Per tre giorni Cariati diventerà un punto di riferimento nazionale per il mondo della cultura e dello spettacolo, ospitando artisti, giornalisti, operatori culturali, rappresentanti delle istituzioni e personalità del mondo della comunicazione in un programma ricco di incontri, approfondimenti e momenti di grande spettacolo.

Il momento culminante sarà il Gala Nazionale di sabato 11 luglio, alle ore 20.30 in Piazza Rocco Trento, nel cuore del borgo antico, che vedrà salire sul palco un cast di assoluto prestigio.

Direttamente da Parigi arriverà l’attrice internazionale Caterina Murino, già bond girl nonché madrina dell'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Insieme a lei Riccardo Scamarcio, attore e produttore cinematografico italiano di fama mondiale. Con loro altri grandi personaggi che da anni rimangono in cima alle preferenze di coloro che si appassionano al mondo dello spettacolo, come Valeria Marini e Andrea Roncato, oltre a Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Conduttore ufficiale del Gala Nazionale Ausonia 2026 sarà anche quest’anno Savino Zaba, conduttore televisivo, radiofonico e attore teatrale. A completare il “cast” altri premiati di grande impatto: Stefano Coletta, Direttore della Direzione Coordinamento Generi della Rai, nonché ex direttore di Rai 1; Stefano Ziantoni, alla guida della struttura di Rai Vaticano, il giornalista romano per oltre 30 anni è stato in organico al Tg1, corrispondente in ultimo a Parigi; Simona Bencini, voce storica dei Dirotta su Cuba, da più di vent’anni solista affermata; Claudio Castro Giovanni attore di cinema e serie tv; infine Giuseppe Pallone, giovane attore già conosciuto al grande pubblico, originario della vicina Corigliano.

Oltre ai già citati Valeria Marini e Andrea Roncato, saranno presenti Heldin Magic, special guest dell'illusionismo e dell'intrattenimento, e Sharon Ritucci.

Interverranno nella prima giornata Mike Violinist, violinista contemporaneo, compositore e produttore, e Francesco Rodilosso, talentuoso artista calabrese. Inoltre sarà assegnato, per l'occasione, un Premio Ausonia d'Oro 2026 alla Memoria alla famiglia Garinei, nel centenario della nascita di Enzo Garinei.

La seconda giornata si aprirà con una tavola rotonda moderata dal direttore di Eurocomunicazione Giovanni De Negri, docente di comunicazione e giornalismo, che presenterà la Giornata dell'Inclusione, dedicata alle connessioni tra persone, culture e comunità.

Interverranno Incoronata Boccia, responsabile dell'Ufficio stampa della Rai ed ex vicedirettrice del Tg1; la manager del mondo della salute Mirela Brahimi; e la giornalista e scrittrice Claudia Conte, che promuoverà un momento di dialogo e costruzione della pace attraverso un confronto tra istituzioni, Parlamento europeo, rappresentanti delle tre principali confessioni religiose e responsabili del Terzo settore, con l'obiettivo di diffondere una cultura dell'inclusione, del dialogo e della pace.

Per il Comune di Cariati, ospitare una manifestazione di tale livello rappresenta un'importante occasione di promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e crescita dell'offerta culturale e turistica.