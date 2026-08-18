Il cantautore romano sarà l'ospite principale della settima edizione della manifestazione. Eventi anche sul lungomare e nelle piazze, illuminazioni architettoniche e proposte pensate per coinvolgere tutte le generazioni

Questa sera Vibo Marina si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso tra musica, spettacolo e intrattenimento. Torna infatti “Una Notte da Sogno”, manifestazione della Top Events Lab giunta alla settima edizione che avrà come ospite principale Carl Brave, atteso alla Banchina Pola del porto per il concerto destinato a rappresentare il momento clou della serata.

L'appuntamento è per oggi, martedì 18 agosto, con un programma pensato non soltanto per il pubblico più giovane ma per coinvolgere famiglie e persone di tutte le età, distribuendo spettacoli e proposte musicali in diversi punti del centro costiero.

Carl Brave alla Banchina Pola

Il cuore della manifestazione sarà la Banchina Pola, dove salirà sul palco Carl Brave. Ma il concerto dell'artista romano sarà soltanto uno degli appuntamenti di una serata che punta a coinvolgere buona parte del centro di Vibo Marina.

La formula scelta dagli organizzatori è infatti quella di un evento diffuso, con diversi generi musicali e atmosfere differenti: dal pop alla musica d'autore, dalle sonorità contemporanee alla musica popolare, fino alle performance strumentali.

Il pubblico potrà così muoversi tra le varie location, scegliendo gli spettacoli e le proposte più vicine ai propri gusti e vivendo il centro cittadino come un unico grande spazio dedicato all'intrattenimento.

«La musica che connette»

Il tema scelto per la settima edizione è “La musica che connette”, con l'obiettivo di utilizzare proprio la musica come elemento capace di mettere in relazione persone, generazioni e linguaggi diversi.

Dopo aver dedicato le precedenti edizioni a temi come la sostenibilità ambientale, la cultura plastic-free e la legalità, quest'anno la manifestazione punta dunque sulla condivisione e sulla capacità della musica di creare comunità.

Una scelta che si riflette anche nella struttura della serata, concepita per offrire appuntamenti diversi e permettere a giovani, adulti e famiglie di condividere gli stessi spazi pur scegliendo generi e spettacoli differenti.

Musica e spettacoli in tutto il centro

Oltre alla Banchina Pola, saranno coinvolti il Lungomare Cristoforo Colombo, Corso Michele Bianchi, Piazza Satriani e la Terrazza Miramare, insieme ad altri spazi panoramici e urbani di Vibo Marina.

A caratterizzare ulteriormente la manifestazione saranno le illuminazioni architettoniche, pensate per valorizzare gli scorci del centro e accompagnare il pubblico durante la serata, dando una veste scenografica ai luoghi interessati dagli eventi.

L'intento degli organizzatori è anche quello di trasformare “Una Notte da Sogno” in un'occasione di promozione del territorio. La presenza di musica, artisti e pubblico nel cuore della frazione marina punta infatti a sostenere anche le attività commerciali, la ristorazione e il comparto dell'accoglienza.

Una notte, dunque, costruita attorno a spettacolo e divertimento ma anche alla volontà di raccontare Vibo Marina come luogo dinamico e accogliente, mettendo insieme musica, cultura e valorizzazione degli spazi urbani.