L’appuntamento per l’evento “storico e identitatorio” organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è previsto per domani alle 15.30 nella piazzetta Fontanella nel centro storico cittadino

Un Carnevale unico al mondo: a San Giovanni in Fiore le Fràssie domani chiudono con satira e tradizione la settimana più allegra. San Giovanni in Fiore si conferma ancora una volta la capitale di un Carnevale unico nel mondo. Se ovunque i festeggiamenti si concludono con il Martedì Grasso (rito romano) o con il Sabato Grasso (rito ambrosiano), qui la tradizione prolunga la festa fino alla domenica successiva, con una giornata speciale conosciuta come "Carnelevarune". Domani alle 15.30 nella suggestiva Piazzetta Funtanella, si rinnova un appuntamento storico e identitario per la comunità sangiovannese: le Fràssie.

Un evento unico di satira popolare in versi

Le Fràssie rappresentano una tradizione straordinaria, l’unica manifestazione carnevalesca di satira popolare in versi. Poeti, artisti e cittadini si alterneranno sul palco per cantare e recitare componimenti ironici e pungenti, che raccontano la politica, la società e i personaggi locali con spirito critico e umorismo. Un’occasione per ridere e riflettere insieme, mantenendo viva un'arte popolare tramandata da generazioni.

Un Carnevale fuori dal comune

Mentre nella maggior parte delle città italiane il Carnevale termina con il Martedì Grasso, a Milano e nelle zone che seguono il rito Ambrosiano, i festeggiamenti proseguono fino al Sabato Grasso, ossia dopo il Mercoledì delle Ceneri a San Giovanni in Fiore il Carnevale si spinge ancora oltre! Dopo il Martedì Grasso e il Sabato Grasso ambrosiano, si festeggia anche la domenica successiva, con il tradizionale "Carnelevarune", un'eccezione unica al mondo. È un'ultima occasione per vivere la festa con la comunità, tra risate e partecipazione collettiva.

L’impegno della Pro Loco

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni in Fiore, impegnata nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella promozione del patrimonio culturale della città. Con il sostegno dell’amministrazione comunale e con l’impegno di tutti i Frassiari (così si chiamano gli artisti impegnati nella manifestazione), le fràssie si confermano un appuntamento imperdibile per chiunque voglia vivere il Carnevale in una forma autentica, unica e coinvolgente. L’appuntamento è per tutti domani pomeriggio a Piazza Funtanella nel centro storico florense!