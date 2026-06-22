Un importante appuntamento con i diritti civili, l'inclusione e la solidarietà sociale si prepara ad animare la città del Pollino. Venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle 21:00, la cornice di Palazzo Cappelli ospiterà il "Castrovillari Pride", un evento collettivo guidato dallo slogan programmatico ed esortativo "Facciamo rete!". L'iniziativa, nata in un momento storico in cui il dibattito sull'estensione e la tutela dei diritti fondamentali è più vivo che mai, si propone come un faro di inclusività per l'intera provincia e oltre. L'iniziativa nasce con l'obiettivo fondamentale di promuovere l'uguaglianza, il contrasto a ogni forma di discriminazione e la valorizzazione delle diversità sul territorio. Il claim scelto per questa edizione, "Facciamo rete!" sottolinea con forza la necessità e l'urgenza di unire le forze tra associazioni, istituzioni, realtà culturali e cittadini per costruire un tessuto sociale solidale, inclusivo e attento ai diritti di tutti, superando l'isolamento attraverso la cooperazione. "Fare rete" significa oggi più che mai creare uno scudo collettivo contro i pregiudizi e ogni forma di emarginazione sociale che ancora colpisce la comunità LGBTQIA+ e le minoranze.

L'evento vanta un profilo istituzionale di rilievo. È organizzato da Emi's Bakery e viene realizzato con il patrocinio del Comune di Castrovillari e della Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna del Consiglio Regionale della Calabria. Questa sinergia istituzionale testimonia una particolare attenzione da parte degli enti locali verso i percorsi di sensibilizzazione sul territorio regionale. Il coinvolgimento diretto degli organi regionali per le pari opportunità accentua come il riconoscimento dei diritti civili e l'abbattimento delle barriere sociali e culturali stiano diventando priorità condivise, necessarie per garantire a ogni individuo la libertà di esprimere il proprio orientamento e la propria identità senza timore di subire violenze o disparità di trattamento. A dimostrazione della natura corale e profondamente partecipativa della manifestazione, il Castrovillari Pride 2026 vede la collaborazione attiva di un fittissimo network di centri antiviolenza, collettivi, realtà professionali e locali. Un’unione di forze che esprime appieno lo spirito impresso nel manifesto ufficiale dell'evento con la manifestazione che si configura così come uno spazio di riflessione e rivendicazione, dove il tema dei diritti civili si intreccia strettamente con quello della giustizia sociale e della dignità umana. Gli organizzatori sperano che la cittadinanza, gli attivisti e tutte le realtà sociali siano pronte a partecipare a questo importante momento di condivisione pubblica per dare un segnale forte di comunità, sostenere attivamente il dialogo e accelerare quel percorso di progresso civile di cui il territorio calabrese vuole farsi fiero portavoce.