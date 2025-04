Al via la seconda edizione della rassegna dal 7 al 9 aprile: tre giorni per celebrare l’incontro tra la cultura transalpina e la Calabria, con ospiti d’eccezione e appuntamenti aperti a studenti e cittadini

“Voyages sur le monde” è il filo conduttore della seconda edizione della Semaine de la Culture Française che la città di Catanzaro ha l’onore di ospitare da domani, lunedì 7, al 9 aprile.

L’iniziativa è promossa dall’ Alliance Française de Catanzaro con il patrocinio del Consolato Onorario di Francia. “Sarà un vero e proprio viaggio entusiasmante nella letteratura, musica e sapori di Francia – spiega la presidente, Fernanda Tassoni. Dopo il grande successo della prima edizione, abbiamo deciso di replicare invitando nomi eccellenti del panorama culturale francese, Jean-Noël Schifano, Muriel Augry, Marie Christine Vandoorne, Suad Jamai, Yann Apperry, che incontreranno al mattino gli studenti di Catanzaro, Lamezia Terme e Locri e nel pomeriggio la cittadinanza.

Riguardo gli incontri aperti al pubblico, si parte domani, lunedì 7 aprile, alle ore 17.30, nella sala conferenze di Unindustria, a Catanzaro, con l’appuntamento “Autour de la création littéraire”, uno sguardo sul processo creativo degli autori eccezionali presenti alla manifestazione con i loro romanzi: Jean-Noël Schifano con “Archéologie d’un amour”, Muriel Augry con “Paris- Rome” e Marie Christine Vandoorne con “Un Chemin Silencieux”. L’8 aprile, appuntamento al Caffè Imperiale, ore 20, con “Chansonnier d’Autore”: un omaggio alla tradizione della canzone e al legame che intercorre tra Francia e Italia, grazie al cantautore catanzarese Peppe Fonte e l’accompagnamento musicale di Giorgio Biseo.

“Fonte è un artista raffinato – afferma Tassone – ha la vocalità dei grandi autori della canzone francese. Il pubblico resterà incantato a sentire storie di vita quotidiana, amori sospesi e sogni perduti.” Ingresso gratuito. Seguirà, alle ore 21, una speciale cena francese (necessaria prenotazione), un’occasione per gustare le prelibatezze della tradizione d’oltralpe.

Infine, il 9 aprile, sarà il turno di Yann Apperry, scrittore e drammaturgo vincitore del prestigioso Prix Médicis, che presenterà il suo romanzo, Farrago, alle ore 17 al Caffè Imperiale. Non mancheranno, come anticipato, gli appuntamenti con le scuole del territorio: Vandoorne, Schifano e Augry sono attesi la mattina del 7 aprile al Polo Liceale “Campanella-Fiorentino” di

Lamezia Terme e replicheranno l’8 mattina nelle sale di Confindustria con gli alunni dell’Istituto “De Nobili-Siciliani” insieme alla scrittrice Suad Jamai e il suo romanzo “La version des feés”; Yann Apperry, il 9 aprile, sarà al Liceo “G. Mazzini” di Locri”.

Tre giorni densi di cultura, tra racconti, note e sapori, per rafforzare il dialogo tra la Francia e la Calabria e offrire al pubblico un’opportunità unica di immergersi nella bellezza della lingua e della creatività francese. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura d’oltralpe ma anche

per chi desidera lasciarsi ispirare e trasportare in un autentico voyage sur le monde.