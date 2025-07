Si parte con un omaggio a Gian Maria Volonté, passando per temi di estrema attualità come l’occupazione della Palestina per finire alle proiezioni destinate ai più piccoli. Ecco il programma completo

Dall’8 al 26 luglio, ad Amantea, parte la quarta edizione di Cinema al Terrenito, nove serate di cinema a ingresso libero, a cura dell’Associazione Culturale CinemAmbulante. Una rassegna cinematografica con tre programmi per tutte le età.

La prima rassegna sarà dedicata al cinema classico, con un omaggio a Gian Maria Volonté, icona del cinema classico, capace di trasformare ogni interpretazione in atto politico. La seconda parte della rassegna riguarderà il cinema moderno, con film dedicati a temi di estrema attualità, passando dall’occupazione della Palestina, ad un gruppo di giovani donne nella Teheran degli anni ‘90, fino ad arrivare in Calabria. L’ultima rassegna sarà dedicata al cinema per bambini, con proiezioni dedicate a bambini e ragazzi.

Per la rassegna di cinema classico dedicata a Gian Maria Volonté, sono stati selezionati 3 film. La prima serata, l’8 luglio, si terrà la proiezione di “Uomini contro” di Francesco Rosi, un film che rappresenta lucidamente l’assurdità della guerra. È ambientato nella Prima Guerra Mondiale, e racconta non solo del massacro delle trincee, ma anche della disumanizzazione che viene imposta dalle discipline militari. È un film fortemente antimilitarista. La seconda proiezione, il 15 luglio, sarà “La classe operaia va in Paradiso" di Elio Petri, un film emblema del cinema italiano degli anni Settanta. Un film che racconta la presa di coscienza da parte degli operai e le lotte sindacali. Petri racconta il conflitto tra la coscienza di classe, la produttività e la fragilità umana. L’ultimo film della rassegna di cinema classico, che si terrà nella serata del 22 luglio, sarà la proiezione di “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio. Anche questo è un film ancora attuale che anticipa i meccanismi di spettacolarizzazione, un thriller sul potere dei media, sulla manipolazione dell’opinione pubblica.

Le proiezioni dedicate al cinema moderno attraverseranno diversi temi, anche questi attuali, che spaziano tra i temi caldi degli ultimi anni. La prima serata, il 10 luglio, sarà proiettato “Lux santa” di Matteo Russo, Un documentario girato interamente in Calabria, in particolare nel Crotonese, un’opera che interroga l’identità del Sud Italia, un racconto tra comunità, memoria e spiritualità popolare. Il 17 luglio invece sarà proiettato “No other land”, film vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior documentario. Girato da B.Andra, Y.Abraham, H.Ballal e R.Szor, attivisti palestinesi e israeliani, il documentario ci porta a Masafer Yatta, durante l’occupazione israeliana. Una testimonianza diretta e toccante che mette al centro l’umano nella tragedia geopolitica, che ha come obiettivo quello di far immedesimare gli spettatori, commuovere e suscitare una reazione all’insegna del cambiamento. L’ultima proiezione della rassegna, il 24 luglio, sarà “Leggere Lolita a Teheran” di Eran Rikis, un documentario che ricostruisce la storia di un gruppo di giovani donne che, nella Teheran degli anni ‘90, si riuniscono in segreto per leggere romanzi occidentali. Il film racconta la potenza della letteratura come strumento di autodeterminazione e resistenza.

La rassegna di cinema per bambini si aprirà il 12 luglio, con la proiezione del celebre “E.T. Extra-terrestre” di Steven Spielberg, in onore del centenario della nascita di Carlo Rambaldi. Sabato 19 sarà proiettato “Fievel sbarca in America” di Don Bluth, un film che con tenerezza e avventura, introduce i bambini ai temi della migrazione, della famiglia e della resilienza. A seguire, dallo stesso autore, il 26 luglio, “Alla ricerca della valle incantata”, un film emblema del cinema d’animazione. Sarà con questa proiezione che si chiuderà il programma estivo.

La rassegna è parte del cartellone estivo di luglio di Il Terrenito guarimbero, organizzato dall’Associazione La Guarimba.