Weekend ricco di appuntamenti in Calabria. Dalle sagre gastronomiche ai festival del cinema, dall'Oktoberfest alle mostre fotografiche: c'è da aspettarsi di tutto nelle cinque province della nostra regione che si preparano a vivere in pieno il fine settimana. Su cosa fare e dove andare possiamo darvi qualche dritta, ma su chi portare la scelta è di vostra esclusiva competenza. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma.

"Autunno in Sila" a Camigliatello Silano

Torna "Autunno in Sila" e ancora una volta l'enogastronomia, gli spettacoli e la natura saranno i protagonisti dell'iniziativa che punta a valorizzare le eccellenze micologiche silane e, in particolare modo, il fungo porcino. Sabato 14 e domenica 15 ottobre a Camigliatello Silano spazio ad una serie di lezioni di cucina e di micologia. E poi, mostre micologiche e fotografiche, degustazioni, showcooking, musica e animazione. Non mancheranno passeggiate ed escursioni tra i sentieri del Parco Nazionale della Sila. "Autunno in Sila" proseguirà anche nei successivi weekend fino al 5 novembre.

Oktoberfest Calabria a Rende

È uno degli eventi più attesi dell'autunno in Calabria. Dal 13 al 31 ottobre l'area mercatale di Rende, nel Cosentino, ospiterà la terza edizione dell'OktoberFest Calabria. Ma non sarà soltanto la birra a riempire i boccali e le serate. Il folklore, la cucina tipica, l'ambientazione e la musica faranno da cornice all'iniziativa che vuole garantire un'esperienza immersiva nella tradizione bavarese dando modo a chiunque di sentirsi coinvolto in una grande festa.

"Fango/Memoria - Cronache della piena" a Cassano all'Ionio

Sarà come rimettere indietro le lancette dell'orologio per non dimenticare il fango, la paura, il disagio. Dal 13 ottobre al 30 novembre nel Museo nazionale archeologico della Sibaritide in località Casabianca a Cassano All’Ionio si terrà la mostra “Fango/Memoria – Cronache dalla piena | Cronistoria fotografica dell’alluvione del 2013”. L'iniziativa, attraverso una raccolta di foto e filmati, mira a raccontare i drammatici momenti dell'alluvione che colpì l’area archeologica del Parco del Cavallo all’alba del 18 gennaio 2013.

I sapori di una volta a Curinga

Ritrovare i sapori di un tempo? A Curinga, in provincia di Catanzaro, sarà più facile. Dal 13 al 15 ottobre si svolgerà a partire dalle 19 la 27esima edizione di "Bettola". L'appuntamento è con la tradizione gastronomica locale per consentire alla comunità di Curinga di riscoprire antichi sapori e profumi.

Stretto Film Festival a Palmi

Sarà un'occasione per vivere l'arte cinematografica e concedersi un'esperienza piena di emozioni e di creatività. Torna, per la sua seconda edizione, lo Stretto Film Festival. Dal 13 al 15 ottobre, presso il Cinema Teatro Manfroce di Palmi, si svolgerà il concorso per cortometraggi promosso da Icarus Factory di Marco e Daniele Suraci, rispettivamente organizzatore e direttore artistico dell’evento. A concorrere saranno dodici cortometraggi suddivisi in quattro categorie.

Sapori d'autunno a Gizzeria

Sabato 14 ottobre a partire dalle 19, in via Cairoli a Gizzeria, si terrà l'evento "Sapori d'autunno". La manifestazione promossa dall'associazione "Il filo che ci unisce" si pone come obiettivo quello di dare il benvenuto alla stagione autunnale con il buon cibo, la musica e il divertimento.

Festa della zucca a Uria, Sellia Marina

Si svolgerà sabato 14 ottobre alle 20 nel centro storico di Uria - Sellia Marina la terza edizione della Festa della zucca organizzata dall'associazione "Trischene". Nel corso della serata sarà possibile degustare una serie di piatti tipici a base di zucca. Quest'anno la manifestazione sarà arricchita da una gara per aggiudicarsi il premio "Miglior vestito country".

Sagra della patata a Mannoli

Nel Reggino, e più precisamente a Mannoli, domenica 15 ottobre si terrà a partire dalle 18 la Sagra della patata. In un ambiente festoso, prelibate pietanze e musica tradizionale daranno modo ai presenti di divertirsi e di trascorrere qualche ora in allegria.

Up&Down con Paolo Ruffini a Cosenza

Sarà il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ad ospitare domenica 15 ottobre alle 19.30 Paolo Ruffini che porterà in scena uno spettacolo comico e commovente sulle relazioni umane. Un'occasione per scoprire e indagare sulla bellezza che risiede nelle diversità.

Omaggio a Morricone a Roccella Ionica

Domenica 15 ottobre alle 21, l'Auditorium comunale di Roccella Ionica ospiterà, nell'ambito del Festival Danza e musica della Locride, l'evento "Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar" alla presenza di Andrea Albertini (pianoforte e direzione), Le Muse (orchestra ensemble) e Angelica Depaoli (voce solista).