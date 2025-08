Tutto pronto a Cittanova per uno dei momenti estivi più attesi, che combina sapori tradizionali, musica dal vivo e tante emozioni. Si è tenuta, presso la sala consiliare comunale, la conferenza stampa di presentazione della XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco. L’evento, ogni anno, richiama alle pendici dell’Aspromonte migliaia di visitatori da tutta la regione. Un successo di pubblico, di ogni generazione, che testimonia l’ottimo lavoro svolto dai promotori dell’iniziativa: l’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova, che da anni è il motore organizzativo della manifestazione, in collaborazione con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco, con il patrocinio del Comune di Cittanova e della Regione Calabria.

Il programma

Durante l’incontro con la stampa sono stati illustrati i dettagli del programma 2025, tra momenti culturali, musica, spettacolo e gastronomia, con lo stocco protagonista assoluto: un prodotto d’eccellenza che affonda le sue radici nella storia e nell’identità del territorio.

Quest’anno, a coronamento di un cartellone culturale di alto profilo, coordinato dal direttore artistico Francesco Sorgiovanni, la Festa proporrà la celebre Sagra dello Stocco il 12 agosto dalle ore 19,00 nel teatro sotto le stelle di viale Campanella. Un appuntamento importante premiato lo scorso marzo con marchio di qualità dell’Ente Nazionale Pro Loco Italiane al Senato della Repubblica. In seguito, dalle ore 22:30 si svolgerà l’evento clou, il concerto gratuito del noto rapper e influencer milanese Fedez. Quest’anno, ad arricchire il palinsesto anche altre serate musicali (10 agosto, piazza Calvario Cosimo Papandrea), attività socioculturali, iniziative rivolte alla promozione del territorio e alla coesione sociale.

Le dichiarazioni

La Festa nazionale dello Stocco è frutto di un lungo lavoro, dall’organizzazione impeccabile, che dura tutto l’anno. È una cartolina per le pregevolezze della zona. Crea un flusso enorme di pubblico e un indotto economico rilevante per il territorio.

«Si prevede un pubblico numerosissimo – ha affermato con orgoglio il presidente della Pro loco Giuseppe Gentile, associazione molto impegnata anche nel sociale-. Abbiamo fatto tanta pubblicità, ricevendo telefonate da tante regioni, ieri hanno chiamato addirittura persone dalla Svizzera, che vogliono arrivare con pullman. Tanti, sicuramente, saranno i migranti che ritorneranno per la festa a gustare lo stocco. Fa bene anche alla nostra economia. Le strutture ricettive vanno verso il tutto esaurito».

L’esibizione di Fedez a Cittanova richiamerà tantissime presenze, anche tra i più giovani. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Festa Nazionale dello Stocco e Fatti di Musica di Ruggero Pegna.

«È un'iniziativa che ormai è diventata storia della tradizione della nostra Regione – ha dichiarato Pegna- perché mette insieme tante eccellenze. È una festa che mette assieme gastronomia, arte, musica. È un veicolo di coesione sociale, crescita condivisa e di sviluppo. Quest'anno c'è un momento clou rappresentato da Fedez, un personaggio che regalerà un live entusiasmante e coinvolgente. Sarà una grande festa, a 360 gradi, rivolta a tutte le fasce d’età».

La Festa ha ricevuto pieno e convinto appoggio da parte dell’amministrazione comunale di Cittanova.

«Sarà un evento importante non soltanto per la nostra città, ma per tutta la Calabria – ha affermato il sindaco Domenico Antico-. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi. Abbiamo dato il massimo supporto, anche economico. La festa non è soltanto valorizzazione dei prodotti, ma è anche valorizzazione per la nostra città, con molti turisti e visitatori. C'è anche un ritorno economico per i commercianti di Cittanova. Viva la festa nazionale dello stocco».

La manifestazione gode del fondamentale sponsor dell’azienda Stocco&Stocco, leader nella trasformazione, nel confezionamento e nella commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà.

«Sarà un'edizione straordinaria, è un evento che richiede molto impegno e noi cerchiamo di mettercela tutta – ha dichiarato il patron Francesco D’Agostino, che ha garantito il proprio contributo già per la prossima edizione-. Ci aspettiamo un gran successo di pubblico sia per la sagra sia per il concerto di Fedez».

L’imprenditore ha ribadito l’attenzione del progetto complessivo alle esigenze del pubblico variegato della Festa e alle tendenze di sviluppo sociale e culturale dell’intero territorio.