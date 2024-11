La seconda edizione dell’Allegria Festival entra nel vivo della sua programmazione con alcuni eventi imperdibili previsti per la settimana dell’Immacolata e in apertura delle festività natalizie di Reggio Calabria. La manifestazione, promossa e ideata dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”, è finalizzata a promuovere lo spettacolo dal vivo nelle periferie attraverso il coinvolgimento di giovani, bambini, turisti e cittadini. Tante le iniziative a carattere nazionale che, dallo scorso 18 novembre, stanno animando i luoghi e i siti culturali della periferia nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” del Comune di Reggio Calabria - finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della "Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”.

I prossimi eventi in programma sono: giovedì 7 dicembre alle ore 18,30 nel parco archeologico della “Collina degli Angeli” del quartiere Trabocchetto (ingresso da via Salita Cappucinelli) lo spettacolo natalizio per famiglie e bambini “Ciuffo e Pepper e la mongolfiera dei desideri”. Due folletti incaricati da Babbo Natale in persona, di raccogliere le letterine dei bambini di tutto il mondo. Girano in lungo e in largo a bordo della magica mongolfiera Clarissa senza mai fermarsi, ma a quanto pare hanno finito il carburante e hanno bisogno dell'aiuto di tutti i bambini per ripartire e poter completare l'importante missione. Un magico spettacolo, tra bolle giganti, gag comiche, una straordinaria Mongolfiera e numeri di illusionismo in compagnia dei due folletti, per salvare il Natale. Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 16 dal laboratorio didattico e creativo per bambini “Scopri la città” a cura dell’associazione Fantasy Moments.

Venerdì 8 dicembre alle ore 19 presso Sant’Elia di Ravagnese, si terrà invece, lo spettacolo di giocoleria comica e fuoco con la compagnia reggina “Giocolereggio”. Gli artisti Antonio Andreoni e Mikaela Stillitano metteranno in scena uno spettacolo unico dove performance artistiche suggestive e originali coinvolgeranno il pubblico.

Sabato 9 dicembre alle 19 presso la piazza di Oliveto andrà in scena lo spettacolo di teatro-Circo “Il Mr. Big Circus Cabaret” con Christian Lisco. Un cabaret circense, uno spettacolo comico e parlato, in cui il protagonista, un clown contemporaneo dell’ambiguo accento di dubbia provenienza, con il ritmo della sua comicità, la battuta pronta, la verve del giullare di corte e la sua grande capacità di improvvisare, intrattiene anche il pubblico più variegato tenendolo “incollato alla pista da circo”. Christian Lisco è un attore-clown giocoliere pugliese. Oltre ad insegnare le arti circensi a bambini e ragazzi, si esibisce da oltre 10 anni con i suoi spettacoli in giro per le piazze italiane incantando e divertendo grandi e piccini con la sua arte.

Domenica 10 dicembre alle ore 10,30 si svolgerà un suggestivo trekking urbano a cura dell’Associazione “Il Giardino di Morgana”. Il percorso prenderà il via da uno dei luoghi più nascosti della storia reggina, il parco delle mura greche della Collina degli Angeli per poi snodarsi verso il mare ed il rigoglioso giardino del lungomare Falcomatà per risalire verso il suggestivo balcone di Via Giulia, dove scoprire la figura della figlia di Augusto, primo imperatore di Roma. Il trekking si concluderà verso il balcone sulla città di San Paolo alla Rotonda dove riscoprire due sistemi difensivi nascosti in piena vista. Un forte borbonico ed una batteria antiaerea della WWII, siti straordinari della storia reggina.

Per scoprire il programma del festival - prenotazioni e biglietti degli eventi è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it – www. liveticket.it/calabriadietrolequinte o le pagine instagram e facebook @calabriadietrolequinte.