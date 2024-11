È questo il weekend che precede il Ferragosto. Da venerdì 11 a domenica 13 agosto c'è tanto da fare in Calabria. Dal ballo al canto passando per le rievocazioni storiche, un articolato calendario di eventi è pronto ad intrattenere con la giusta dose di divertimento, musica e leggerezza il fine settimana dei calabresi e dei tanti turisti in visita nella nostra regione. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma in questi giorni dal Pollino allo Stretto:

Color fest a Maida

Da venerdì 11 a domenica 13 agosto l'Agriturismo Costantino di Maida, in provincia di Catanzaro, farà da cornice al Color Fest. Un appuntamento che, di anno in anno, cattura l'attenzione di un pubblico crescente e sempre più desideroso di lasciarsi trascinare dal ritmo delle emozioni. Tre giorni di musica che vedranno tanti protagonisti, tra questi: Franz Ferdinand, Verdena, Lovegang126 (Franco126 – Ketama126 – Ugo Borghetti – Asp126 – Pretty Solero – Drone126 – Nino Brown). In Lineup anche: Nello Taver, Canali | Praino, Napoli Segreta, Seun Kuti & Egypt80, Whitemary, Bruno Belissimo, Meg, Fuera Sibode Dj, Parbleu, Angelica, Ada Oda.

Magarie sonore a San Giovanni in Fiore

È grazie all'Associazione culturale “Magarìe” che, dall'11 al 16 agosto in località Serrisi di San Giovanni in Fiore, prenderà forma l'edizione 2023 di "Magarìe Sonore". Ad alternarsi saranno una serie di seminari, feste di danze tradizionali dell'Alto Marchesato, laboratori ed escursioni.

Gigi D'Alessio ad Acri e Roccella Jonica

Toccherà le province di Cosenza e Reggio Calabria il tour estivo di Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano sarà infatti in concerto ad Acri e a Roccella Ionica per condividere con il pubblico calabrese le canzoni più emozionanti e coinvolgenti del suo vasto repertorio. Appuntamento venerdì 11 agosto all'anfiteatro di Acri alle ore 21 e il giorno seguente, sabato 12 agosto, al Teatro al Castello di Roccella Jonica alle 21.30.

Taranta e dintorni a Squillace

Non mancherà di certo la voglia di ballare a Squillace dal 12 al 14 agosto. La cittadina della provincia di Catanzaro si prepara ad accogliere gli amanti della tradizione musicale calabrese e del Mezzogiorno con l'edizione 2023 di "Taranta e Dintorni". Il 12 agosto saranno protagonisti della serata i Korabattenti, Mimmo Cavallaro e F. Maida con il suo dj set. Il 13 agosto spazio ai Taranta Nova, Cosimo Papandrea e Aulos. Si chiuderà il 14 agosto con Amakora’, Parafone’ e Dj Set Funky Junior. Una serie di attrazioni preliminari intratterranno il pubblico in attesa dei concerti serali a partire dalle ore 12.

Sergio Cammariere al porto di Catanzaro

Compie vent'anni il celebre brano "Tutto quello che un uomo". L'indimenticabile successo è stato infatti portato per la prima volta sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival del 2003. A prestare la voce alla struggente canzone, il cantautore di origine calabrese Sergio Cammariere che, sabato 12 agosto alle 21, si esibirà nell'area portuale del quartiere marinaro di Catanzaro.

Fiorella Mannoia e Danilo Rea a Reggio Calabria

La città dello Stretto è pronta ad allargare le proprie braccia per accogliere due grandi nomi della musica italiana: Fiorella Mannoia e Danilo Rea. In occasione della 38esima edizione del "Catonateatro", i due artisti porteranno in scena a Reggio Calabria uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

Marina Rei a Miglierina

Venerdì 11 agosto alle 21.30, al teatro comunale di Miglierina, arriva l'inconfondibile voce di Marina Rei. L'artista si esibirà in concerto nella cittadina della provincia di Catanzaro per condividere con il pubblico presente i brani di un lungo repertorio fatto di testi e musiche di qualità.

Wonderful Sila festival a Cotronei

Prenderà vita sabato 12 agosto a Villaggio Baffa, nel comune di Cotronei, la prima edizione del Wonderful Sila Festival. Un appuntamento all'insegna dell'intrattenimento, della musica live e del divertimento. Ad aprire la kermesse saranno i concerti degli artisti locali Santino Cardamone, AnimaMundi, Domenico Scordamaglia, Liccia, Renato Caruso, Francesco Coriale, Antheo, Dharma, Dj Keyel e non solo fino ad arrivare ad artisti di fama nazionale, come Andy Fumagalli (ex Bluvertigo) e Saturnino (bassista storico di Jovanotti), Maninni, Eman, Pierdavide Carone e i Boomdabash. A chiudere la giornata sarà il Dj Set Dance Hall Radio 105.

Corteo Storico a Seminara

Giunge alla 18esima edizione il corteo storico di Seminara. Un evento, programmato per sabato 12 agosto, che ha come obiettivo quello di ripercorrere l’entrata trionfante di Carlo V. L'inizitiva punta nello stesso tempo a ribadire i fasti del Rinascimento Calabrese. A prendere parte al corteo storico saranno oltre trecento figuranti che indosseranno i costumi rinascimentali, disegnati dalla costumista Renè Bruzzese. Il 15 agosto proseguiranno gli appuntamenti a Seminara con il concerto dei The Kolors.