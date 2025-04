Si intitola “Corpo, spazio, movimento” il nuovo workshop che Michele Monetta, docente dell’Accademia nazionale di Arte drammatica Silvio D’Amico, terrà a Soverato dal 2 al 4 maggio. Il laboratorio a carattere performativo, organizzato dalle compagnie Teatro del Carro Pino Michienzi e SpazioScenico, è aperto ad attori, danzatori, registi, coreografi, performer, cantanti, artisti del figurativo, musicisti, allievi di teatro in formazione, studenti di conservatori, accademie e università, appassionati di teatro che si vorranno cimentare con la scoperta e la conoscenza del corpo attraverso il gioco scenico e gli elementi di base dell’azione drammatica.

Il percorso seguito nel corso del workshop partirà proprio dal Novecento – con chiari riferimenti a Decroux, Barraux, Lecoq, Pagneux -, inteso come secolo “degli esercizi”: un esercizio ha all’interno gli stessi meccanismi drammaturgici di un testo teatrale, rappresenta un percorso di conoscenza dei mezzi espressivi dell’attore e del performer. Come in un testo teatrale, una storia o un racconto l’esercizio, che generalmente se ben condotto sviluppa oltre alla tecnica e il controllo anche l’immaginazione, insegna a pensare con l’intero corpo ed ha un inizio e una fine, ma il percorso tra questi due estremi si arricchisce di sorprese, cambiamenti e contrasti.

A condurre il laboratorio ci sarà un nome indiscutibile in quanto a mimo, maschera e commedia dell’arte, Michele Monetta: allievo di Étienne Decroux, regista e attore teatrale, ha fondato a Napoli, con Lina Salvatore, l’Icra Project, l’unica Scuola di Mime Corporel in Italia. Attualmente è docente all’Atelier Rudra-Béjart di Losanna, all’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico di Roma e alla Scuola del Teatro Nazionale di Napoli.

La domanda di partecipazione al workshop dovrà pervenire inviando una email all’indirizzo prenotazionicarro@gmail.com entro le ore 18.00 di mercoledì 30 aprile; sede del laboratorio sarà il Teatro Comunale di Soverato.