Torna ad Amantea, dal 7 al 12 agosto 2025 la Tredicesima Edizione de La Guarimba International Film Festival, tra le manifestazioni italiane più significative dedicate al cortometraggio, riconosciuta per il suo impegno in favore dell’accessibilità culturale, dell’inclusione e del dialogo tra comunità locali e internazionali, che da anni riporta il cinema alla gente e la gente al cinema.

Anche quest’anno, il paesino del tirreno cosentino ospiterà 190 proiezioni di cortometraggi, provenienti da 67 paesi, accompagnati da mostre, laboratori, talk e concerti e ospiti da tutto il mondo, per un programma ricco di eventi per adulti e bambini, tutti ad accesso gratuito.

«Un anno fa ci ha lasciato Nonna Saveria, uno dei simboli di questo festival e la prima sostenitrice dei nostri progetti. Questa edizione è dedicata a lei.

Dopo una vita di sacrifici come quella di tante donne calabresi della sua generazione, Nonna Saveria ha seguito ogni edizione, sempre tra le prime file, diventando la dimostrazione fisica e il simbolo dell’impatto che il nostro lavoro può avere sulle persone comuni, anche quelle escluse dai circuiti tradizionali dell’offerta culturale. Una lavoratrice che non ha avuto accesso all’educazione né ad eventi culturali, però molto motivata dalle storie che abbiamo proiettato negli anni: in suo onore verrà assegnato l’omonimo premio al miglior corto votato dal pubblico» dichiara Giulio Vita, direttore del festival e nipote di nonna Saveria.





L’impegno quotidiano dell’Associazione La Guarimba nel rendere la cultura accessibile, plurale e partecipata passa attraverso luoghi collettivi come Il Terrenito, spazio polifunzionale dedicato alla comunità e attivo da quattro anni - che oggi ospita il festival - nato in risposta alla chiusura del Parco La Grotta da parte del Comune di Amantea; e La Piccola Biblioteca di Amantea aperta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con un’Aula Studio libera e gratuita, servizio di prestiti libri e sala di registrazione musicale. La Guarimba si conferma un modello di progettualità nato dal basso, attivo da 13 anni nel mondo della cultura, capace di portare visibilità alla regione Calabria e costruire una rete culturale internazionale a partire da un piccolo centro del Sud.

Nonostante i mancati Patrocini del Comune di Amantea e della Provincia di Cosenza per questa edizione, ha ottenuto e si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il il Patrocinio di Unicef Italia, il patrocinio di Touring Club Italia, il supporto dell’Ambasciata d'Austria, dell’Ambasciata del Portogallo, dell’Ambasciata della Repubblica Ceca, dell’Ambasciata d'Ungheria, dell’Ambasciata della Slovacchia.

La Guarimba è riconosciuta dal Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati, e la Medaglia di Rappresentanza del Senato della Repubblica.

Il programma

Il programma comprende 190 cortometraggi provenienti da 67 paesi, divisi in sezioni dedicate a temi urgenti come la devastazione del popolo di Gaza, ma anche di quello ucraino, la crisi venezuelana, l’emancipazione del corpo femminile. Grande spazio come sempre al cinema sperimentale, alla danza, alla musica, al videoclip e all’animazione tra cui La Grotta dei Piccoli, il programma di 100 corti per bambini in collaborazione con Unicef Italia. Tutti i film saranno proiettati con sottotitoli in italiano e inglese.

L’ingresso a tutte le attività è gratuito e libero.

La grotta dei piccoli



Il festival per bambini e ragazzi presenta 100 corti internazionali di animazione suddivisi per fasce d’età. Tra le sezioni tematiche torna Cambur, dedicata all’educazione ambientale. I partecipanti formeranno la Giuria dei Piccoli, votando il cortometraggio preferito. La selezione Sunday Cinema, forme di resilienza presenta film realizzati all’interno dei campi profughi di Gaza da bambine e bambini che raccontano le proprie esperienze con sincerità e immaginazione, sotto la guida dell’animatrice Haneen Koraz.

Tutte le attività della Grotta dei Piccoli si terranno all’interno della Piccola Biblioteca di Amantea, spazio culturale aperto dall’Associazione La Guarimba il 5 agosto 2024 e già punto di riferimento per la comunità locale. La Biblioteca è aperta 24/7 e ospita un’aula studio, un servizio di prestito libri, un Baby Pit Stop, uno studio di musica e una fitta programmazione di laboratori per i più piccoli.

Eventi

7 agosto

Concerto di apertura – 20 anni di OFM

L’Orchestra di Fiati Mediterranea – Città di Amantea celebra il suo anniversario con un concerto inaugurale, come da tradizione. Un simbolo di continuità tra cultura e territorio.

8 agosto

Serato Animato – programma e laboratorio

Il collettivo italiano propone una selezione di corti grotteschi, viscerali e disturbanti, accompagnati dal laboratorio Chew, Draw, Barf, dove l’imperfezione diventa strumento creativo attraverso l’animazione sperimentale e l’uso di materiali non convenzionali.

8 agosto

Double Exposures on Instant Film – Laboratorio con Maria Degtiarenko

La fotografa statunitense Maria Degtiarenko condurrà un laboratorio di fotografia analogica per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni, dedicato alla tecnica della doppia esposizione su pellicola istantanea. Dopo una breve introduzione alle tecniche compositive, i partecipanti sperimenteranno con due fotocamere Fuji Instax Mini 90 per realizzare tre scatti unici da portare a casa: un ritratto, un “clone” e una composizione creativa. Il laboratorio è riservato a un massimo di 15 partecipanti e ha una durata di circa 1,5–2 ore.

9 agosto



E.T. Lab – Laboratorio extraterrestre per i 100 anni di Carlo Rambaldi

In occasione del centenario dalla nascita del creatore di E.T., un laboratorio aperto a bambine, bambini e adulti permetterà di colorare il celebre extraterrestre. I disegni verranno animati e proiettati durante l’ultima giornata del festival.

11 agosto

Pulizia della spiaggia di Amantea

Gesto comunitario per iniziare il festival con gratitudine verso il territorio che lo ospita.

10 agosto

A Lagoon of Voices – Workshop con Rullampo

Laboratorio ispirato al fumetto La Banda delle Velme, incentrato sulla prospettiva degli esseri non umani e sul nostro impatto ambientale.

10 agosto

The Poetry of Rhythm – Laboratorio con José Ignacio Benítez Dotti

Un’esperienza sensoriale e poetica tra suono, parola e movimento, rivolta a tutte le età.

11 agosto

ESTÁ JEVI con DJ Cannet & Coromotto

Sulla spiaggia, una festa caraibica nata a Caracas e guidata da due DJ venezuelane che creeranno uno spazio vibrante, sicuro e ricco di diversità.

9 agosto

Le Supercazzole – Prendere il gioco sul serio

Talk con Museo TAM, Serato Animato e Está Jevi sul valore politico e creativo del gioco, dell’immaginazione e del “cazzeggio serio”.

Gli artisti

Ogni sera dalle 18:00 sarà visitabile la mostra Artists for La Guarimba, composta da 15 manifesti originali creati da illustratori internazionali che reinterpretano la scimmia simbolo del festival nel proprio stile e nella propria lingua. Gli artisti dell’edizione 2025 sono: Mikel Murillo (Spagna), Barbora Kmecova (Slovacchia), Johnny Ryan (USA), Karol Carassai (Italia), Rocío Quillahuaman (Perù/Spagna), Dania Bucko (Venezuela), Laura Jayne (Inghilterra), Audrey d’Erneville (Senegal), Assala Chouk (Tunisia), Resi (Indonesia), Yiling Changues (Tahiti), Bijijoo (USA), Lika Kvitsiani (Georgia), Mari Kinovych (Ucraina), Marcelo Clapp (Portogallo).

Giuria

Matisse González Jordán – regista boliviana, candidata agli ANNIE Awards e nella shortlist degli Oscar

Nicolas Khabbaz – produttore e docente libanese, direttore di festival e del dipartimento audiovisivo alla NDU

Sara G. Cortijo – regista e giornalista spagnola, premiata in oltre 25 festival internazionali

Premi

Premio Nonna Saveria

Premio del Pubblico “Vitaliano Camarca”