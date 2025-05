Cosenza Comics and Games, il più importante evento calabrese dedicato a fumetto, gioco e nerd culture, è finalmente qui. Dopo l’inaugurazione delle mostre al Museo del Presente, è arrivato il momento del festival, il weekend dedicato interamente a fumetti, giochi, attività interattive e incontri con grandi ospiti.

Da domani fino a tutta la giornata di domenica 11 maggio, ogni giorno a partire dalle 10:00, il Parco Acquatico S.Chiara di Rende ospiterà centinaia di appassionati che, come da tradizione, si raduneranno per un evento unico nel suo genere, pensato per la condivisione e l’aggregazione. Diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti di fumetti, videogiochi e cultura pop, Cosenza Comics and Games porterà anche quest’anno nel cuore della provincia un gran numero di spettacoli e ospiti speciali.

Domani, alle ore 12:00, è previsto un incontro con la fumettista e illustratrice pluripremiata Agnese Innocente, uno dei talenti più sorprendenti e affermati del fumetto italiano e internazionale di oggi, che racconterà la sua carriera al pubblico del festival. Sempre sabato è in programma un talk di Renato Novara, grande maestro del doppiaggio oltre che voce estremamente cara agli appassionati di animazione e serialità televisiva! Oltre al ruolo di Ted Mosby in “How I Met Your Mother”, Novara è celebre per aver interpretato Luffy in One Piece, il porcospino e icona videoludica Sonic e tantissimi altri personaggi.

Nel pomeriggio di sabato il palco si animerà con tante attività legate al cosplay e con lo show inedito “Winx Live Show & Cosplay” uno spettacolo imperdibile dedicato al mondo di Winx Club, con la partecipazione di Elisa Rosselli. Domenica alle ore 11:00, in Auditorium, verrà presentato “Non Ha Smesso di Piovere”, il nuovo fumetto di Caterina Costa, la fumettista che ha realizzato il poster dell’evento.

Alle ore 15:00 un imperdibile incontro dedicato alla mitologia di “Neon Genesis Evangelion”, l’anime giapponese più innovativo degli ultimi anni e che proprio nel 2025 compie il suo trentesimo anniversario. Per l’occasione interverranno gli scrittori e divulgatori Eleonora Caruso e Alessandro Apreda, grandi esperti della serie oltre che di Giappone. Alle 17:00 è previsto inoltre un incontro con Claudio Colica e con I Nerd Bori, il trio scoppiettante proveniente da Roma, che con ironia e sagacia commenterà il cinema moderno insieme al pubblico.

A chiusura della giornata di domenica è in programma poi lo spettacolare concerto musicale dei Miwa, la Cartoon Cover Band numero 1 in Italia. Con oltre 12 super musicisti la band ripercorrerà le musiche più belle di cinema e cartoni animati, riviste in chiave jazz. Ogni giorno sono previste postazioni videogames, giochi di ruolo, laboratori Lego per tutta la famiglia, giochi da tavolo e tante altre attività gratuite, messe a disposizione del pubblico da associazioni e realtà specializzati provenienti da tutta Italia. Tutti i dettagli, la mappa del festival e il ricco programma sono disponibili sul sito www.cosenzacomics.it, nella sezione “Edizione 2025”.