Tra i pezzi in esposizione un ciclo di serigrafie dedicato alle professioni, le caratteristiche tarsie lignee colorate, opere tratte dalla prestigiosa raccolta Iside New York ed una riproduzione del Monumento di parole di San Benedetto del Tronto

Tra le opere dell’artista Ugo Nespolo in esposizione alla Galleria Marano di Cosenza ed aperta gratuitamente al pubblico fino al prossimo 30 aprile, spicca la riproduzione in resina verniciata d’argento, del monumento di parole collocato sul lungomare di San Benedetto del Tronto, recante alcuni versi del poeta Dino Campana: «Lavorare, lavorare, lavorare. Preferisco il rumore del mare» sottolinea Tiziana Vommaro, curatrice della mostra insieme a Dora Marano. Poi aggiunge: «Il nostro ultimo incontro con il maestro piemontese risale al 2019. Un rapporto intenso quello costruito con Nespolo dalla Galleria Marano che per la quinta volta ha il privilegio di ospitare i suoi capolavori».

Omaggio alle professioni

È possibile visionare anche la sequenza di serigrafie dedicate alle professioni. Un omaggio all’architettura, alla legge, alla medicina, alla finanza con la consueta esplosione di colori tipica di Nespolo, cresciuto sotto l’influenza della pop art e considerato tra i massimi interpreti del futurismo contemporaneo. «Ugo Nespolo – ha affermato ancora Tiziana Vommaro a margine della inaugurazione della mostra – è senza dubbio uno degli artisti italiani più eclettici ed ha collaborato con i più importanti brand italiani e internazionali, uno fra tutti la Swatch, per la quale ha realizzato orologi da collezione in esclusiva e a tiratura limitatissima».

Bassorilievi lignei

A catturare l’attenzione poi, sono anche le magnifiche tarsie lignee colorate, una serie di puzzle ad incastro, pezzi unici che rappresentano i musei, tema caro al maestro. Da non perdere infine le opere della prestigiosa raccolta Inside New York, composta da quattro serigrafie su carta e da una splendida serigrafia realizzata su legno.