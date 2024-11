Oltre 40 cantine del panorama produttivo regionale si daranno appuntamento per la manifestazione organizzata da Saturnalia aps e Feed It che registra tra i partner il Comune e la Regione. Tutte le info utili

Una grande festa del vino calabrese, spazio di incontro tra i consumatori, winelovers e i produttori regionali per una narrazione di tutti gli areali vitivinicoli. Cosenza Wine District ritorna nella città dei Bruzi nella cornice suggestiva della Villa Vecchia, nel cuore del centro storico, il prossimo 30 giugno.

Oltre quaranta cantine del panorama produttivo regionale si daranno appuntamento per la manifestazione organizzata da Saturnalia aps e Feed It che registra tra i partner istituzionali il Comune di Cosenza e la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura. Nato lo scorso anno come evento collaterale in occasione del Concours Mondial de Bruxelles che ha fatto tappa in Calabria, è ormai diventato un grande momento di confronto e valorizzazione del vino calabrese, capace di focalizzare l’attenzione anche sul segmento dell’enoturismo che sta diventando un filone di sviluppo importante capace di attrarre tanti appassionati verso le esperienze da vivere nelle cantine o attraverso i consorzi della rete regionale del vino.

La Villa Vecchia di Cosenza dunque diventerà una cittadella del vino calabrese nella quale scoprire la ricchezza e la varietà interpretativa dei vitigni autoctoni della Calabria che ormai hanno saputo conquistare i mercati, ma anche le giurie dei più importanti concorsi nazionali e internazionali, accompagnati da buona musica – grazie alla joint venture con il festival Alterazioni – e performance di arte di strada per una serata evento unica nel suo genere, senza tralasciare il gusto con i migliori street food della regione.

La manifestazione vuole focalizzare l’attenzione degli appassionati di tutto il Sud attorno alle potenzialità del vino calabrese, ponendosi come spazio multiforme per far dialogare i protagonisti della scena enologica con i settori affini come il food, l’intrattenimento e le arti in genere, generando così forme nuove di collaborazione per realizzare sviluppo sui territori.

Per partecipare all'evento è necessario acquistare un ticket che dà diritto all'ingresso e alla degustazione di sei vini a scelta libera. È già partita la prevendita su eventbrite o presso i rivenditori ufficiali nel territorio cosentino: Fresco Foodbar, Cheers, Tennis Club Cosenza, Quipò più di un bar (Mendicino), Pane storto lab, Chiappetta sport village, Bar Tabacchi Nani 11, Cinque Sensi Store (Rende), Tre cipolle sul comò.