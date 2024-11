È tempo di accendere l'estate lasciandosi trascinare dalla leggerezza e dall'entusiasmo che la bella stagione porta con sé. A Crotone tutto è pronto per dare il via ad una stagione estiva ricca di eventi e di grandi appuntamenti. È stato presentato recentemente dal sindaco Vincenzo Voce e dal vice Sandro Cretella il primo blocco di manifestazioni, concerti ed esibizioni inseriti nel cartellone "Crotone Summer 2023". Un programma variegato, che spazia dalla musica d'autore alla comicità, dal jazz allo street food, e che si arricchirà nelle prossime settimane con altre sorprese.

Ad aprire il ciclo di appuntamenti per l'estate crotonese sarà il Festival delle eccellenze mediterranee "Crotone Street Food". L'evento si svolgerà dal 20 al 23 luglio tra la Villa Comunale e viale Regina Margherita. Il 25 luglio sarà la volta del concerto di Fabio Concato. Il cantautore si esibirà nella Villa Comunale. La comicità di Max Giusti approderà invece sul lungomare di Crotone nella serata del 28 luglio con lo spettacolo "A tutto Max".

Lasciato alle spalle il mese di luglio, quello che si prepara a vivere la città pitagorica sarà un agosto pieno di eventi di rilievo. Appuntamento il 3 agosto sul lungomare con il concerto di Clementino. Stessa location per i Neri per Caso con l’opening by Santino Cardamone nella serata del 7 agosto. Nella villa comunale, giorno 8 agosto si esibirà Francesco Cicchella con lo spettacolo "Bis". Grande attesa per il concerto dei Tiromancino che si terrà sul lungomare di Crotone il 9 agosto.

Nell'ambito del Kroton Jazz Festival il 10 agosto, alla villa Comunale, si terrà il concerto della Banda Osiris; l'11 agosto appuntamento con Dario Deidda Quartet; il 12 agosto l'attenzione cadrà sul concerto di Karima; il 13 agosto spazio ai Big Mama Legacy by Gegè Telesforo. Ma non è finita qui. Previsto per il 16 agosto sul lungomare della città pitagorica il concerto dei Modena City Ramblers. A chiudere il cartellone "Crotone Summer 2023" sarà il 26 agosto, sempre sul lungomare, il concerto di Giuliano Palma.