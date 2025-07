A Palazzo Santa Chiara risuoneranno le sonorità avvolgenti del Des Brass Quintet. In un secondo evento, il pianista Lucio Grimaldi interpreterà alcune delle più celebri colonne sonore

Prosegue a Palazzo Santa Chiara di Tropea la tradizionale rassegna diretta dal maestro Emilio Aversano “Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali”, che sta regalando all’estate calabrese serate di grande fascino e intensità, tra virtuosismo e atmosfere suggestive.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 30 luglio 2025 alle 22, quando le mura secolari di Palazzo Santa Chiara risuoneranno delle sonorità avvolgenti del Des Brass Quintet: Daniel Enrique Ibarra e Simone Bottino (tromba), Cecilia De Novellis (corno), Andrea Amoretti (trombone) e Davide Marinucci (tuba). Un viaggio musicale che abbraccia tre secoli di storia, dal contrappunto barocco della Fuga in sol maggiore di J.S. Bach alla luminosità corale dell’ Hallelujah di G.F. Handel, fino alle passioni dell’opera romantica con l’Aida di Verdi e La Bohème di Puccini. L’energia e l’affiatamento del quintetto promettono una serata dal ritmo incalzante, dove ogni brano rivivrà con la potenza e la brillantezza degli ottoni.

La rassegna proseguirà poi sabato 2 agosto 2025, sempre alle 22, con un recital dedicato alla magia del grande schermo. Sul palco, il pianista Lucio Grimaldi interpreterà le immortali colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone, in un concerto che fonde nostalgia, emozione e melodia. Da Amarcord a Nuovo Cinema Paradiso, passando per i temi epici dei film di Sergio Leone, la musica diventa racconto e ricordo condiviso. La serata si arricchirà della speciale sezione “Musica à la Carte”, dove il pubblico potrà scegliere i brani da ascoltare, trasformando il concerto in un dialogo vivo tra artista e spettatori.

Entrambi gli eventi celebrano lo spirito di “Armonie della Magna Graecia”, un’iniziativa che intreccia la valorizzazione dei luoghi storici, l’eccellenza musicale e la magia del paesaggio tropeano, regalando esperienze indimenticabili in cui musica, storia e bellezza si fondono.

“Armonie della Magna Graecia”, a cura dell’Associazione “Amici del Conservatorio”, è realizzata con il contributo economico del Comune di Tropea, della Cciaa Catanzaro-Crotone-Vibo nell’ambito del “Bando Turismo 2025” e candidata agli avvisi della Regione Calabria a valere sulle risorse “Poc 2014/2020”.