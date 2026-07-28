Da Simone Cristicchi al campione del mondo Simone Perrotta, passando per lo chef internazionale Francesco Mazzei, Silvia Mezzanotte, il jazz del Walter Ricci Trio e il dj internazionale Joe T Vannelli. Sono alcuni dei protagonisti di "Non solo Agosto Mormanno 2026", il cartellone di eventi promosso dall'Amministrazione Comunale di Mormanno che, tra agosto, settembre e ottobre, proporrà quasi 35 appuntamenti dedicati a musica, spettacolo, cultura, sport, tradizioni, enogastronomia e promozione del territorio.

Una scelta precisa, quella dell'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, che punta a superare il tradizionale concetto di "estate Mormannese", trasformando il borgo del Parco Nazionale del Pollino in un centro di attrazione turistica e culturale per oltre tre mesi, con un'offerta pensata per residenti e visitatori di ogni età.

Il nuovo campo sportivo e gli appuntamenti imperdibili

Il calendario prenderà il via il primo agosto con la presenza del campione del mondo Simone Perrotta, ospite dell'inaugurazione del nuovo Campo Sportivo "Roberto Domanico". Tra gli eventi di maggiore richiamo figurano il Premio Faro – Memorial Domenico Bloise, che il 9 agosto premierà lo chef Francesco Mazzei; il 10 agosto ore 21.00 selezione regionale “Miss Eleganza Calabria” di Miss Italia, il ritorno del Peperoncino Jazz Festival il 12 agosto con il Walter Ricci Trio featuring Antonio Napolitano ed Elio Coppola; il concerto di Simone Cristicchi, in programma il 14 agosto, e la Notte Bianca del 16 agosto, che vedrà protagonista il dj internazionale Joe T Vannelli dopo la mattinata dedicata alla biodiversità con Slow Food Valle del Mercure-Pollino, il 18 Agosto ore 21.00 Festival Internazionale del Folklore a cura del Gruppo Folklorico Miromagnum, Piazza 8 Marzo con la presenza dei gruppi internazionali direttamente dagli USA, Gerogia e Brasile.

La chiusura degli eventi estivi è affidata, il 29 agosto, al concerto di Silvia Mezzanotte.

Gli altri eventi

Il programma proseguirà anche nei mesi successivi con il Festival Appennino Bike Tour il 19 settembre, la 12ª Festa del Bocconotto il 26 e 27 settembre, la firma del Protocollo d'Intesa dei "Borghi del Bocconotto" il 3 ottobre a Bitonto, la Festa della Donazione il 10 ottobre e, il 17 e 18 ottobre, la presentazione della De.Co. dei Salumi del Pollino insieme al Concorso Regionale "Salumi di Calabria 2026 – Città di Mormanno", patrocinato da ARSAC, Regione Calabria e con la partecipazione dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi (O.N.A.S.).

La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Comune e numerose realtà associative del territorio, tra cui Quelli che non hanno età, Pro Loco di Mormanno, Gruppo Folklorico Miromagnum, F.I.T.P., Centro Sociale Anziani "Don Francesco Leone", ASD Mormanno e Slow Food Valle del Mercure-Pollino.

«Abbiamo voluto costruire un programma che raccontasse la Mormanno che cresce e che guarda avanti – afferma il sindaco Paolo Pappaterra –. Non più un calendario concentrato esclusivamente nel mese di agosto, ma un progetto di promozione territoriale capace di accompagnare il borgo per tutta la stagione, mettendo insieme grandi eventi, valorizzazione delle tradizioni, sport, cultura e prodotti identitari. Mormanno è una comunità viva, accogliente e ricca di bellezze naturalistiche e culturali, e attraverso questa programmazione vogliamo offrire ai tanti visitatori un motivo in più per scegliere il nostro territorio e viverlo in ogni sua sfumatura.»

Per l'assessore al Turismo Flavio De Barti, «questo cartellone rappresenta il risultato di un importante lavoro di squadra tra amministrazione e associazioni. Abbiamo puntato sulla qualità degli eventi, sulla loro distribuzione nel tempo e sulla capacità di coinvolgere pubblici diversi: famiglie, giovani, appassionati di musica, sportivi e amanti dell'enogastronomia. L'obiettivo è consolidare Mormanno come una delle destinazioni di riferimento del Pollino, allungando la permanenza dei visitatori e creando nuove opportunità per il tessuto economico e turistico locale. "Non solo Agosto Mormanno" è ormai un vero progetto di sviluppo territoriale che guarda ben oltre la stagione estiva.»

Con quasi 35 appuntamenti distribuiti in tre mesi, Mormanno si prepara così a vivere una delle stagioni turistiche più ricche degli ultimi anni, confermando la propria vocazione di borgo dell'accoglienza nel cuore del Pollino e proiettandosi già verso gli eventi tradizionali di dicembre, a partire dal Perciavutti.