Tanti gli ospiti e gli appuntamenti in programma per la kermesse che si svolgerà a Crotone dal 28 al 31 luglio. Ecco tutti gli eventi tra musica, cinema e momenti dedicati al linguaggio web

Il Calabria Movie Film Festival torna ad accendere l’estate calabrese. Quest’anno lo fa con un parterre di ospiti che spaziano dal grande schermo al web, fino alle nuove voci della scena musicale italiana. Tra i protagonisti della sesta edizione, che si terrà a Crotone dal 28 al 31 luglio ci sono: Francesco Di Leva, volto potente del cinema italiano contemporaneo; Francesco Costabile, regista capace di raccontare storie vere con sguardo autentico; Fru del collettivo comico The Jackal, amatissimo dal pubblico per la sua ironia irriverente; Martina Tinnirello, nuova interprete della serialità italiana; Violante Placido, attrice tra le più versatili del panorama italiano; Sarafine, musicista e performer che ha conquistato il pubblico con la sua voce magnetica, vincitrice di X-Factor 2023 e infine Gemello, rapper e artista visivo.

Questa sesta edizione conferma la mission del festival: portare in città grandi nomi del panorama artistico italiano costruendo un terreno comune tra cinema, musica e linguaggi contemporanei. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata all’attrice Liliana Fiorelli, presenza ormai riconoscibile e molto apprezzata dal pubblico per la sua capacità di raccontare il festival con calore e vivacità. Questi ospiti si aggiungono ai già annunciati Aurora Ruffino, Gaspare De Pascali, Emilio M. Costa e Giacomo Triglia, che fanno parte della giuria che voterà i cortometraggi in concorso.

Il programma con tutti gli appuntamenti

Ad aprire il festival, lunedì 28 luglio, saranno Francesco Di Leva, recentemente premiato con il David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film “Familia” e il regista Francesco Costabile. Insieme incontreranno il pubblico e introdurranno la proiezione del film, un intenso melodramma nero che affronta i temi della violenza domestica, sia psicologica che fisica, e delle fragilità dei sistemi di assistenza. L’appuntamento si inserisce nella sezione “Panorama Italia”, che ogni anno propone lungometraggi significativi del cinema contemporaneo (ore 20.30 presso la Villa Comunale).

Martedì 29 luglio, spazio alla commedia e al linguaggio del web con Fru, membro del collettivo The Jackal e Martina Tinnirello, volto emergente della serie Pesci Piccoli. I due racconteranno la loro esperienza sul set della seconda stagione e il dietro le quinte di un progetto che ha saputo divertire e raccontare con ironia il lavoro nelle piccole agenzie di provincia (ore 20.30 presso la Villa Comunale).

Mercoledì 30 luglio, Violante Placido terrà una masterclass (ore 18.30 presso Baicabana) rivolta al pubblico e agli appassionati di cinema, condividendo la sua esperienza artistica. Attrice e cantautrice, figlia d’arte, ha lavorato in Italia e all’estero con registi come Anton Corbijn, Michele Placido e George Clooney, alternando cinema d’autore a progetti più pop, passando da film come Jack Frusciante è uscito dal gruppo, The American, 7 minuti, a serie tv di successo come Moana, Fino all’ultimo battito. Ha all’attivo due album da cantautrice e numerose collaborazioni musicali e teatrali. In serata parteciperà a un talk alla Villa Comunale per salutare il pubblico crotonese. Da mezzanotte, atteso il live di Sarafine, cantautrice e produttrice calabrese che ha conquistato il pubblico nazionale vincendo X Factor 2023 che per il pubblico del festival proporrà un djset con il suo sound, che intreccia dubstep, techno, trap e pop (da mezzanotte presso Anima Beach Club).

Giovedì 31 luglio, a chiudere il festival sarà il rapper e artista visivo Gemello, ex membro dello storico collettivo TruceKlan, che con il suo stile unico e le atmosfere sospese che richiamano il cantautorato romano, darà vita al party finale (da mezzanotte presso Mara Kalos).