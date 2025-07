Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 beni del Fai – Fondo per l’ambiente italiano ets in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche - nell’ambito delle Sere Fai d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Eventi in Sila

Dai Trekking al tramonto alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dell’altipiano silano ai Concerti di musiche tradizionali della Calabria che vedranno il musicista Francesco Denaro eseguire brani della tradizione popolare con strumenti tipici del territorio, passando per le serate a tema astronomia e per le speciali Sessioni di immersione forestale, passeggiate rilassanti e gradualmente immersive all’interno del bosco accompagnati dalla guida Tommaso Talerico, sono numerosi gli appuntamenti proposti fino al 7 settembre ai Giganti della Sila e Casino Mollo a Spezzano della Sila (Cosenza). Il Casino Mollo - seicentesco casino di caccia donato al Fai da Giovanna, Beatrice e Maria Silvia Mollo nel 2016 e oggi al centro di un importante progetto di restauro e valorizzazione, in cui sono stati inaugurati il 15 luglio nuovi spazi e servizi di accoglienza per il pubblico - sorge a fianco della Riserva Naturale I Giganti della Sila, area naturale protetta situata nel cuore del Parco Nazionale della Sila, affidata alla Fondazione in comodato d’uso dall’Ente Parco nel 2016 per 20 anni.

Astronomi per una notte

2, 12, 16 e 23 agosto, ore 21

I partecipanti verranno coinvolti in un’emozionante esperienza guidata dall'esperto astrofilo Francesco Veltri, che illustrerà le meraviglie del cielo attraverso un’osservazione astronomica a occhio nudo: un appassionante viaggio alla scoperta di stelle, costellazioni e miti sotto il cielo dei Giganti della Sila, che faranno da sfondo a una passeggiata in notturna dal grande fascino.

Trekking al tramonto

3, 14, 24 e 31 agosto, ore 17

Il trekking intorno al bosco de I Giganti della Sila è un piacevole percorso, ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano conoscere il territorio circostante la Riserva. L'itinerario, che al calar del sole offre scenari pittoreschi, consentirà ai partecipanti di immergersi nella meraviglia dell’altipiano silano e di scoprirne le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, rappresentative della biodiversità del Parco Nazionale della Sila. Non sarà solo un percorso di natura: l’attraversamento della storica “difesa di Fallistro” consentirà di ripercorrere alcuni episodi chiave della storia della Sila, legati soprattutto alla contesa della proprietà terriera e al tentativo di superamento delle logiche del latifondo. Il racconto spazierà dalla Sila dei fratelli Bandiera fino al secolo scorso, quando, dopo la liberazione d’Italia, prese avvio la riforma agraria silana e nacque l’Opera per la Valorizzazione della Sila. Il trekking, della lunghezza di 6 km e della durata di 4 ore, inizierà con la visita guidata all’interno della Riserva I Giganti della Sila.

Le musiche tradizionali della Calabria tra i Giganti della Sila

4 agosto e 7 settembre, dalle ore 17 alle 19

Il patrimonio di cultura popolare calabrese vanta un repertorio canoro e musicale tra i più ricchi d'Italia, caratterizzato dall'utilizzo di strumenti musicali tradizionali antichi e unici. Lunedì 4 agosto e domenica 7 settembre a esibirsi alla Riserva de I Giganti della Sila sarà Francesco Denaro, musicista e profondo conoscitore di musica di tradizione orale calabrese e del Sud Italia in generale, che per l’occasione suonerà la chitarra battente e la lira calabrese e cretese, strumenti che sono parte del patrimonio culturale immateriale della Calabria. Gli spettatori che prenderanno parte al concerto scopriranno come molte melodie che compongono il repertorio regionale hanno radici comuni con musiche e canti popolari di altre parti del mondo, ma al contempo hanno uno stretto legame con la terra e le comunità che la abitano. L'esecuzione dei brani verrà accompagnata dal racconto di storie e curiosità legate a questi strumenti musicali tradizionali.

Benessere in natura: sessione di immersione forestale

9 e 17 agosto, ore 18

La Riserva I Giganti della Sila sarà teatro di uno speciale percorso di immersione forestale. Una passeggiata rilassante attraverso la quale i partecipanti si addentreranno gradualmente all’interno del bosco, accompagnati dalla guida Tommaso Talerico. Durante l’evento sarà possibile entrare in contatto con la natura, connettendosi a essa attraverso le sensazioni fisiche avvertite: i colori, gli odori, i suoni distensivi del bosco primordiale forniranno alla mente una piacevole pausa, ripristinando così le energie psicofisiche del corpo e aiutando a ridurre ansia, stress e cattivo umore. Il contatto della pelle con la vegetazione circostante e il ritmo respiratorio in sintonia con quello della vita nel bosco attivano infatti molti stimoli sensoriali con ricadute benefiche sulle funzioni vitali. Info e costi sul sito Giganti della Sila (clicca qui).