Oltre mille gli eventi in programma in tutta Italia in occasione dell’appuntamento che coinvolge 200 musei e siti di interesse storico. Sabato ingressi al prezzo simbolico di 1 euro. Il ministro Franceschini: «Occasione unica». Ecco alcuni eventi in programma nella nostra regione

Sono oltre mille gli eventi in programma in tutta Italia in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Gli appuntamenti sono in programma il 24 e 25 settembre e si concentrano sui temi della sostenibilità ambientale. Coinvolti sia i musei che i luoghi della cultura. In 200 strutture, la serata di sabato, il costo dell’ingresso sarà al prezzo simbolico di 1 euro. Per il ministro della cultura, Dario Franceschini si tratta di «un'occasione unica per vivere il nostro patrimonio culturale nel segno dell'Europa e comprendere il valore di questa eredità fondante della nostra identità».

Tantissime le possibilità, dalle letture guidate per i bambini con i volontari di Nati per Leggere alla Biblioteca nazionale di Potenza ai percorsi guidati alla Cattolica di Stilo (Reggio Calabria). E poi ancora, tour con dimostrazioni di stampe calcografiche organizzate dall'Istituto nazionale della Grafica di Palazzo Poli a Roma, visite al complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (Isernia), la presentazione del restauro della statua di Sa Gloriosa a Cagliari. Sarà possibile accedere anche ai sotterranei del Castello spagnolo dell'Aquila, che riapre per la prima volta dopo il sisma del 2009, nonché assistere al cantiere di restauro della Galleria degli Specchi di Palazzo Reale a Genova. Anche in Calabria non mancano le iniziative.

Il 24 settembre in Calabria

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza ospiterà l’evento “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro. Straordinarie stelle”.

Alla Biblioteca nazionale di Cosenza focus su Dieta mediterranea per i diritti umani al cibo sano, acqua potabile e pace. Iniziative a Tortora, al Parco archeologico Blanda e a Crotone dove è in programma l’evento “Covatelli degli dei”. Percorsi guidati alla Cattolica di Stilo, nel Reggino.

Il 25 settembre in Calabria

Nel Catanzaro, nel centro di Cerva, appuntamento di trekking con il cammino basiliano. A Sersale, iniziativa alla scoperta del Conservatorio etno-botanico Mediterraneo.

Di beni materiali e immateriali si discuterà a Reggio Calabria al Museo archeologico. Sempre qui l’evento “La storia ragionevole dei bronzi di Riace”. Presso la Soprintendenza archivistica, appuntamento con il “Contributo degli archivi per la sostenibilità”.

Alla scalinata monumentale di via Giudecca a Reggio Calabria, l’incontro “Giudecca, ieri oggi e domani: la comunità per la sostenibilità. A Pizzo, nel Vibonese, la Villa comunale organizza l’appuntamento “Patrimonio e sostenibilità: verso il 2030”.