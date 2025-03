Nell’ambito della rassegna “L’Altro Teatro” il cantautore porta in piazza XV Marzo un emozionante omaggio a papà Fabrizio: appuntamento il 24 luglio

Riparte Rendano Arena #Restartlivefest, il meglio dello spettacolo dal vivo. Cristiano De André è il primo grande nome ufficiale della sezione estiva della “Rassegna L’Altro Teatro”, di Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno.

Il cantautore genovese si esibirà giovedì 24 luglio in piazza XV Marzo a Cosenza, con “De André canta De André best of estate 2025”, un omaggio all’immenso Faber e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Dopo il successo sanremese con “Creuza de ma” e il tutto esaurito del tour teatrale in partenza a marzo, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano, polistrumentista oltre che cantautore, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso la grande opera di Fabrizio De André.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.