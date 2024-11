C'è solo l'imbarazzo della scelta. Il Natale in Calabria è un accendersi di luci, sorrisi ed eventi. Un pullulare di appuntamenti pensati per tenere compagnia a grandi e piccini e sentirsi avvolti nell'abbraccio della festa più emozionante dell'anno.

Presepi viventi, concerti, villaggi e mercatini natalizi... ma non solo!

Le antiche tradizioni popolari che accompagnano il mese di dicembre si intrecciano con manifestazioni che strizzano l'occhio al divertimento e all'originalità.

Che sia piccola o grande poco importa, ogni comunità si ferma per lasciarsi attraversare dallo spirito natalizio. Per i vicoli e le strade, i profumi delle succulente pietanze cucinate nei giorni di festa volteggiano nell'aria, le note degli zampognari si mettono in fila, i fuochi colorano il cielo, le preghiere si uniscono e la gente si mette in cammino verso il nuovo anno con la speranza di raggiungere un futuro all'altezza dei propri sogni.

Ma dove andare? Cosa scegliere? Quale luogo raggiungere per trascorrere qualche ora in spensieratezza, magari con la propria famiglia o con gli amici, durante il periodo natalizio?

Ecco dieci proposte, dieci suggerimenti su cosa fare o visitare a Natale:

Il Presepe di Ghiaccio in Sila

Di sabbia, di pietra, di legno. Il presepe, oltre ad essere un simbolo religioso, è in molti casi espressione diretta del talento e della bravura di artigiani, scultori e artisti. Sono diversi i materiali con cui vengono realizzati i personaggi e le ambientazioni della Betlemme di circa duemila anni fa. Stili, tecniche e attrezzi differenti vengono adoperati per vestire di meraviglia la rappresentazione della Natività.

In Sila, dal 10 dicembre, è possibile ammirare un suggestivo Presepe di Ghiaccio. L'opera, progettata e realizzata dal maestro scultore Luca Mazzotti, è collocata in località Monte Botte Donato nel comune di Casali del Manco (Cs) a 1928 metri di altitudine, nei pressi della stazione di monte degli impianti di risalita di Lorica. Il Presepe di ghiaccio, unico nel suo genere, si compone di undici statue alte circa due metri.

'A Strina per le vie di Falerna

Il canto tipico della "strina" torna a farsi sentire per le vie di Falerna. L'iniziativa punta a valorizzare e a rinnovare un'antica tradizione.

La "strina", conosciuta anche come "strenna", è un canto augurale solitamente eseguito nel periodo natalizio. L'evento, uno dei più attesi sotto le feste, viene riproposto a Falerna dopo la pausa dovuta alla pandemia.

L'associazione "I Briganti del Mancuso", accompagnati dal gruppo "Felici e Conflenti" che intonerà il canto, dà appuntamento a martedì 27 dicembre alle ore 19 in piazza Marconi.

Ad arricchire la manifestazione, che si snoderà per le vie del centro storico del paese, saranno diversi stand enogastronomici che proporranno piatti e pietanze della tradizione.

Una serata da vivere in compagnia della musica, dei sapori di un tempo e della condivisione.

La magia natalizia di Tropea

Non esiste giorno in cui Tropea non riveli al mondo la propria bellezza. Il fascino che indossa va oltre la stagione estiva, non rimane confinato ai mesi più caldi. La cittadina del vibonese è da molti conosciuta come una meta balneare, una delle località turistiche più accattivanti da vivere d'estate. Tropea però non è solo questo. È molto di più. Lo confermano le migliaia di presenze registrate in questi giorni invernali. Numeri da capogiro.

Sono davvero tanti i turisti arrivati da ogni parte della regione e dal sud Italia per ammirare la Perla del Tirreno addobbata per le feste di Natale. Illuminazioni artistiche, esibizioni musicali, mercatini di Natale: tutto ciò che serve per una serata indimenticabile ed emozionante Tropea è in grado di offrirlo. Unico inconveniente è lasciare lì un pezzo di cuore una volta andati via.

Un Natale con a cuore il prossimo

Oltre le luci scintillanti del divertimento, i cenoni che conducono alla completa sazietà ed i regali che accendono di felicità gli occhi dei bambini che abitano nei Paesi più fortunati, c'è un pezzo di mondo che continua a vivere nella sofferenza. Voltare la testa dall'altra parte sarebbe facile. Far finta che non sia così svuoterebbe il senso profondo del Natale.

È sempre il momento giusto per dimostrare di avere a cuore il bene dell'umanità, ma a Natale - si sa - siamo tutti più buoni. E così perché non approfittare per dare una mano d'aiuto, un sostegno, una carezza a chi ne ha più bisogno?

A Catanzaro, al civico 212 di corso Giuseppe Mazzini, Emergency ha aperto un temporaneo "Negozio di Natale". Dal 26 novembre al 24 dicembre sarà possibile scegliere i propri regali e sostenere nello stesso tempo il diritto alla cura alle vittime della guerra e della povertà. I volontari di Emergency, per questa iniziativa solidale, sono impegnati in 19 città italiane. Catanzaro è una di queste.

Il raduno dei Babbo Natale a Borgia

Si danno appuntamento a Borgia, in provincia di Catanzaro, ed è forse lì che si dividono i compiti e le consegne dei regali per i bambini.

Dopo il fermo causato dalla pandemia, torna il raduno dei Babbo Natale nel centro storico della cittadina borgese. Più di mille sono stati i partecipanti alla scorsa edizione. Tutti rigorosamente con barba, cappello e vestito rosso. Questa volta, ad aggiungersi, sarà anche una squadra di Santa Claus in Vespa.

La manifestazione è promossa dal Comune di Borgia, assessorato alle politiche culturali, in sinergia con l'associazione "Il Cenacolo" ed è inserita in un calendario di appuntamenti a cui hanno collaborato diversi gruppi e associazioni operanti in paese. Il raduno dei Babbo Natale, a cui farà seguito una sfilata in compagnia degli zampognari, è programmato per le ore 15.30 di domenica 18 dicembre con ritrovo di fronte Palazzo Calogero.

L'albero di Natale vivente più alto d'Italia

Bisogna raggiungere Amantea, nel Cosentino, per ammirare l'albero di Natale vivente più alto d'Italia. L'esemplare di araucaria, con un'altezza di 37,50 metri, fa mostra di sé nel suggestivo scenario del Parco della Grotta e ha circa due secoli di vita.

L'albero addobbato a festa grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, del consigliere delegato agli eventi Salvatore John Campanella e di alcune associazioni operanti sul territorio vanta un diametro di 18 metri e, forte della sua altezza, punta ad entrare nei Guinness World Records.

In paese, a tal proposito, si sta lavorando per l'ottenimento dell'ambito riconoscimento.

A Reggio Calabria un Natale all'insegna della cultura

Il Natale accende il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con un ricco programma di eventi che fino alla festa dell'Epifania allieterà visitatori e turisti.

Le manifestazioni si rivolgono prevalentemente ai bambini. Per loro sono stati infatti pensati laboratori didattici e simpatici incontri con Babbo Natale.

Non mancheranno poi momenti di approfondimento storico, nuove esposizioni, aperture straordinarie ed iniziative promosse dalle associazioni che collaborano con la struttura museale.

Anche la musica natalizia accompagnerà dolcemente il periodo festivo con canti e melodie che invaderanno le sale espositive. Una serie di momenti, dunque, ideati per trascorrere un Natale in allegria e all'insegna della cultura.

La ruota panoramica di Lamezia Terme

Un Natale con vista sulla città. Grazie alla ruota panoramica allestita in piazza Mazzini è possibile osservare Lamezia Terme da una prospettiva insolita.

L'attrazione, sin dai primi giorni di apertura, è riuscita ad intercettare curiosità e a suscitare interesse da parte dei cittadini lametini e non solo.

La ruota panoramica, che rimarrà in funzione fino al 7 gennaio, si compone di 20 cabine e raggiunge un'altezza di 33 metri. Da lassù si può ammirare un paesaggio unico e sentirsi al contempo più vicini alle stelle. Un'emozione impreziosita dai sorrisi dei bambini e dalla magia che solo il periodo natalizio è in grado di riservare.

Natale sul ghiaccio a Reggio Calabria

Pattinare sul ghiaccio in riva allo Stretto, perché no? A Natale, e più precisamente dall'8 dicembre al 25 gennaio, torna sul lungomare "Italo Falcomatà" di Reggio Calabria la pista di pattinaggio.

Dopo un periodo di fermo a causa del Covid, l'attrazione invernale è pronta ad accogliere nuovamente professionisti e dilettanti sotto il suo tendone per trascorrere un Natale on ice.

La pista di pattinaggio rappresenta per la città di Reggio, e non solo, un luogo di ritrovo per buttarsi a capofitto nell'atmosfera magica del periodo natalizio, tra le risate per le cadute non previste e la voglia di rimanere in equilibrio sui pattini.

Una vera e propria tradizione per i reggini che finalmente possono ritornare ad indossare i pattini e a destreggiarsi tra gli appassionati del pattinaggio sul ghiaccio.

Videomapping e proiezioni immersive nel centro storico di Catanzaro

La storia della città di Catanzaro passa attraverso l'illuminazione scenografica con videomapping e proiezioni immersive.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con Enel X, ha inteso promuovere per tutto il periodo natalizio una particolare iniziativa di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio culturale del capoluogo.

Si tratta nello specifico di un intervento di illuminazione artistica diffusa che coinvolge diversi siti e facciate del centro storico, dando vita ad un percorso attrattivo creato ad hoc per la città. L'iniziativa si concluderà il prossimo 10 gennaio.

Da non perdere inoltre la seconda edizione della Fiera dei mercanti e artigiani allestita nelle suggestive Gallerie del San Giovanni.