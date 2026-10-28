Torna “Coltiviamo la cultura”, l’iniziativa dell’Adsi che quest’anno si svolge in collaborazione con Confagricoltura: ingressi gratuiti in ville, castelli, masserie e tenute
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Domenica 8 novembre torna “Coltiviamo la cultura”, l’iniziativa promossa dall’Associazione dimore storiche italiane (Adsi), che aprirà gratuitamente al pubblico ville, castelli, cascine, masserie e tenute storiche in tutta Italia, per raccontare il legame tra patrimonio culturale, paesaggio agricolo e produzioni locali.
L’edizione 2026 si svolgerà, per la prima volta, in collaborazione con Confagricoltura, con il coinvolgimento di Confagricoltura Donna, e ha l’obiettivo di porre al centro la capacità delle dimore storiche di coniugare conservazione, attività produttive e innovazione, contribuendo allo sviluppo economico e culturale. L’iniziativa è patrocinata dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Accanto alle aperture diffuse sul territorio nazionale, Calabria, Emilia-Romagna e Piemonte ospiteranno tre appuntamenti dal titolo “Scrivere il futuro di una storia antica”, dedicati alle nuove tecnologie applicate all’agricoltura e alle opportunità offerte dal miglioramento genetico delle piante.
In Calabria, presso la Tenuta Acton di Leporano, il confronto prenderà le mosse dal volume “Il pomodoro: storia di un immigrato di successo”, dei professori Luigi Frusciante e Nunzio D’Agostino, per approfondire le prospettive offerte da genetica, genomica e biotecnologie agrarie. In programma una tavola rotonda, organizzata insieme all’Accademia dei Georgofili, dedicata alle Tecniche di evoluzione assistita (Tea).
Inoltre, l’Asi (Automotoclub storico italiano) porterà nelle dimore trattori storici e macchine agricole d’epoca, testimonianza dell’evoluzione del lavoro agricolo e delle tecniche produttive nel corso del Novecento.
Di seguito l’elenco delle dimore storiche che hanno programmato l’apertura in Calabria domenica 8 novembre:
- Villa Cefaly Pandolphi, Acconia di Curinga (Cz);
- Castello del Principe, Sangineto Lido (Cs);
- Palazzo Amarelli, Corigliano-Rossano (Cs);
- Tenuta Ciminata Greco, Corigliano-Rossano (Cs);
- Palazzo Cybo Malaspina, Aiello Calabro (Cs);
- Palazzo Grillo, Polistena (Rc);
- Masseria Zurlo, Scandale (Kr);
- Tenuta Acton, Cannavà di Rizziconi (Rc);
- Tenuta Candida, Locri (Rc);
- Casa Spanò, Gerace (Rc);
- Palazzo Candida, Gerace (Rc);
- Palazzo Malgeri, Bova Marina (Rc).