Sarà il concerto “Così Speciale Summer Tour” di Diodato, vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, ad aprire, mercoledì 7 luglio, alle ore 21.30, nella piazza dell’Anfiteatro Unical, la prima edizione della manifestazione “UnicalFesta”.

Il cartellone degli appuntamenti è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, moderata dal direttore artistico della kermesse Fabio Vincenzi, che ha visto la partecipazione della prorettrice delegata al Centro residenziale, Patrizia Piro, il delegato per lo Sport, Giuseppe Pellegrino ed alcuni degli artisti coinvolti: Dario Brunori, Elisa Brown, Lucia Catalano e Matteo Lombardo (Attori in Corso).

Socialità, culture, spettacoli e sport: sono queste le parole chiave di “UnicalFesta” che punta a coinvolgere attivamente tutta la comunità universitaria, con il supporto del Centro residenziale, che celebra i suoi 45 anni di attività, dell’Area della socialità, e del Centro arti musica e spettacolo.

«Dopo il periodo dell’emergenza Covid – ha spiegato la prorettrice Patrizia Piro - abbiamo creduto sia necessario rimettersi in gioco, proponendo momenti di socialità che aiutano la comunità a ritrovarsi e stare insieme. “UnicalFesta” è una sfida, un atto di coraggio che affrontiamo insieme a tanti artisti. Una comunità come la nostra che accoglie 1300 studenti internazionali provenienti da 96 paesi diversi mette al centro le persone e crea questi importanti momenti di incontro e confronto».

«La mia scelta di essere qui, di avviare questo dialogo ed incontro con l’Università ed i suoi studenti, – ha dichiarato il cantautore Dario Brunori – vuole superare la frammentazione che tende a caratterizzare la società di oggi per mettere insieme capacità ed esperienze, coniugando teoria e pratica, e fornendo spunti per lavorare sulle proprie sensibilità e attitudini artistiche». Giuseppe Pellegrino, delegato per lo Sport, ha evidenziato come gli Unical Games, la cui premiazione avverrà nel giorno conclusivo della manifestazione, rappresentino un’occasione di socialità importante, grazie al coinvolgimento di oltre 500 partecipanti tra studenti, docenti e personale tecnico ai tornei di tennis, volley e calcio a 7.

UnicalFesta: ecco tutti gli appuntamenti

Dopo il concerto di Diodato il programma prevede i seguenti appuntamenti: lunedì 10 luglio, alle ore 18.30, il Concerto itinerante della Takabum Street Band, mentre alle ore 21.00, presso il Quartiere Maisonnettes nell’area antistante l’aula “Caldora” si terrà il concerto di Elisa Brown “Come shine gospel choir & Amoled voices”; a seguire il concerto di Peppe Voltarelli.

Martedì 11 luglio, presso il Polifunzionale, alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione e la premiazione dei murales; a seguire, alle ore 19.30 il Concerto “Groove Trio”: Francesco Castrovillari, Giuseppe Muraca e Giovanni Amendola Jr., a cura del Conservatorio “S.Giacomantonio” di Cosenza. Alle ore 21.00 in programma l’incontro “Ci troviamo da noi” dedicato all’inclusione e, successivamente, lo spettacolo teatrale “Antigone” da Jean Anouilh presentato da AttorInCorso. Alle ore 23.00 DJ set HUXLEY.

Mercoledì 12, presso il Quartiere Maisonnettes, nell’area antistante l’aula “Caldora”, alle ore 18.30 in programma l’incontro “Università della Calabria: ponte di sviluppo tra presente e futuro” con ospite Dario Brunori; alle ore 20.00 si terrà la cena internazionale con proposte culinarie a cura degli studenti internazionali; alle ore 21.00, in programma, l’incontro “Ci troviamo da noi” su Etica ed Intelligenza artificiale; alle ore 22.00 Concerto “Be Alternative Festival – SAVANA FUNK feat UniCAG Brass Ensemble – DJ set DJ KERO”.

Giovedì 13 luglio, presso il Quartiere Maisonnettes, nell’area antistante l’aula “Caldora”, alle ore 22.00 si terrà la premiazione e chiusura degli “Unical Games”, mentre alle ore 22.30 il Concerto “Be Alternative Festival - FACCIO UN CASINO” Il festino indie: live CUBOGANG - Discoteca Indie”.

Nei giorni della festa sarà attivo lo Stand Offerta Formativa dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2023/2024.