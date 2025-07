Il comico e attore Maccio Capatonda, il regista Francesco Lettieri, la produttrice Ottavia Virzì, il fumettista Andrea Scoppetta e la fashion designer Ludovica Gualtieri: sono loro alcuni dei protagonisti della VI edizione “E io ci sto - Il cinema sotto le stelle”, la rassegna culturale che avrà luogo dal 22 al 25 luglio a Crotone. Cuore pulsante dell’evento sarà l’Orto Tellini, spazio verde riqualificato che ospiterà proiezioni, talk, performance e momenti di confronto.

Tra ironia, cinema, illustrazione e moda sostenibile, la sesta edizione di “E io ci sto” accoglie voci diverse del panorama culturale italiano contemporaneo per raccontare un tema quanto mai attuale e urgente: il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, fil rouge per tutte le scelte dell’edizione: dalle proposte cinematografiche alla selezione degli ospiti, dalle collaborazioni artistiche ai partner che sostengono l’iniziativa (alcuni esempi: il contest lanciato in collaborazione con Eiis e Unical; gli allestimenti che virano verso la sostenibilità ambientale).

Gli ospiti saranno impegnati in un ricco calendario di attività: martedì 22 luglio Maccio Capatonda inaugurerà la rassegna con la serata dedicata a “Sconfort Zone”, la sua nuova ironica serie, tra comicità e spunti di riflessione; il 23 e 24 luglio Ludovica Gualtieri proporrà una performance sartoriale dedicata alla moda sostenibile (Orto Tellini); sempre il 24 luglio in serata Ottavia Virzì accompagnerà la proiezione di “Come se non ci fosse un domani”, documentario diretto da Matteo Keffer e Riccardo Cremona, che getta uno sguardo intenso e partecipe sul movimento di Ultima Generazione, stimolando il dibattito con il pubblico; parallelamente l’illustratore Andrea Scoppetta, (che sarà presente durante tutta la rassegna) il 24 guiderà un workshop dedicato al fumetto e all’animazione (presso Urban Center); il 25 luglio il regista Francesco Lettieri introdurrà al pubblico “Pino”, documentario che rende omaggio a Pino Daniele, attraverso una lunga intervista video inedita, che racconta in prima persona sogni, lotte, successi e delusioni, aprendo uno squarcio intimo sul suo mondo interiore.

La rassegna E io ci sto - il cinema sotto le stelle, ideata dall’associazione omonima - che raccoglie i migliori prodotti non fiction del mondo dell'audiovisivo è riuscita a portare in città negli ultimi anni ospiti come la drag queen Priscilla, il regista e fotogiornalista Matteo Delbò, l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour, Fabio Canino; i registi Matteo Garrone, Agostino Ferrente, Filippo Vendemmiati, Francesco Costabile, Emanuele Gerosa, Lisa Bosi; il fotografo Francesco Faraci, il fumettista Luca Scornaienchi, lo scrittore Maurizio Fiorino; lo scultore Antonio Affidato e l’autore Gianluca Facente.

Per partecipare alla rassegna c’è la tessera associativa dal valore di 10 euro che consente l’ingresso gratuito a tutte e quattro le serate e ha valore di un anno. Sono inoltre previste formule di pagamento come abbonamenti o singoli ingressi.

I luoghi del festival: Orto Tellini (via Generale Tellini) e L’Urban Center di Antica Kroton Futura (viale Cristoforo Colombo, Crotone c/o Area Marina protetta).