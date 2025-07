Tutto pronto per la prima edizione di Eccellenze Mediterranee di Calabria a Belvedere Marittimo che si svolgerà durante la kermesse Note di Fuoco il 25, 26 e 27 luglio.

L'iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra l'amministrazione comunale di Belvedere Marittimo guidata dal sindaco, Vincenzo Cascini, Arsac azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese del presidente Fulvia Caligiuri, il GAL Riviera dei Cedri coordinato dal direttore Domenico Amoroso e l'APS Creativamente da anni impegnata per organizzare lo spettacolo piromusicale più suggestivo ed autentico del sud Italia.

La location

La location scelta sarà quella di Piazza Generale dalla Chiesa, un'intera area dedita alla promozione delle eccellenze mediterranee di Calabria.

Non mancheranno - ovviamente - i prodotti tipici, le storie di passione e ospiti d’eccezione che saranno premiati sul palco per essersi distinti come orgoglio del Sud.

Un viaggio autentico tra sapori, cultura tradizione e talento. Il connubio perfetto tra imprenditoria e rappresentanti delle istituzioni.

Ogni serata offrirà un palinsesto diverso, vasto e variegato, dove unico comune denominatore sarà il divertimento per i presenti.

Gli ospiti

È annunciata la presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dell'assessore regionale Gianluca Gallo, del presidente Arsac Fulvia Caligiuri, di diversi sindaci ed amministratori della provincia di Cosenza, del Gal Riviera dei Cedri.

A moderare le serate delle eccellenze sarà il giornalista di Sky Sport, Sandro Donato Grosso, da anni tra i volti televisivi più noti e ricercati.

Tra le attrazioni presenti nel programma: lo svolgimento di tre cortei storico-culturali, il lancio del video ufficiale di NDF, lo show cooking che esalta i prodotti calabresi, visionabile dal pubblico grazie ad una regia multi-camera.

Eccellenze Mediterranee di Calabria racconterà anche i tanti talenti locali, esalterà le associazioni sportive che hanno raggiunto traguardi prestigiosi nelle rispettive discipline, renderà omaggio agli imprenditori che consentono una diversa narrazione della calabresità in Italia e in Europa.

Tra gli ospiti più attesi: Franco Aceto, presidente regionale Coldiretti; Antonio De Caprio, founder di Birra Cala; Michele Affidato orafo di fama nazionale; Ivano Trombino produttore di distillati e liquori, il bambino prodigio Michele Bruzzese, ed ancora: Roberto Risorto, Francesco Montebello, il cardiologo Antonello Vidiri, il PR internazionale Angelo Cervo, il cantautore Pasquale Sculco.

Prevista la presenza alla Kermesse anche di Wlady di Calabria Food Tour.

Previsti anche diversi interventi musicali. Tutto pronto quindi per Eccellenze Mediterranee di Calabria e Note Di Fuoco a Belvedere Marittimo. Appuntamento sul lungomare della cittadina della Riviera dei Cedri da venerdi 25 Luglio a domenica 27. L'edizione - patrocinata dalla Regione Calabria - è pronta a regalare grandi emozioni, a tenere migliaia di persone con il fiato sospeso e con il naso all'insù.