Ospiti nazionali e dj set animeranno questo penultimo fine settimana di giugno che si preannuncia caldissimo, non solo per quanto riguarda il meteo. Ecco alcuni eventi

L’estate è partita e nei lidi delle due coste calabresi si comincia a ballare. Nel Catanzarese i locali più in voga della “East e della West Coast” si contendono a colpi di ospitate e dj set la serata più bella del fine settimana che si preannuncia caldissimo, non solo per quanto riguarda il meteo.

Coolbay di Gizzeria Lido

Al Coolbay di Gizzeria Lido, sabato 17 giugno, un revival anni ’90-’00 con gli Eiffel 65. Il gruppo autore di “Blue (Da Ba Dee)”, uno dei successi della dance mondiale più ascoltati della storia, e di “Viaggia insieme a me”, “Figli di Pitagora” e molti altri. A seguire la giovane promessa della musica elettronica Alexander Rya che in poco più di un anno ha collezionato decine di milioni di visualizzazioni e ricevuto il supporto di grandi artisti italiani come Fedez, Blanco, Ariete, Alfa, Tananai, Random Solo, Emanuele Aloia, Psicologi, Lortex e attirando l’attenzione di DJs internazionali come Angemi.

Miraya Beach Park di Catanzaro Lido

Dall’altra parte della Calabria, sempre nella stessa serata, al Miraya Beach Park di Catanzaro Lido, uno dei senatori della trap italiana Capo Plaza. Pezzi come “Giovane fuoriclasse” e “Tesla” i suoi cavalli di battaglia, e facente parte – insieme a Ava e Anna - del terzetto autore di “Vetri Neri” che in circa un mese ha raccolto oltre 14 milioni di streaming su Spotyfy.

Noa club di Soverato

Who is Angelina? La domanda che pone il Noa club di Soverato. Vi diamo noi la risposta, Angelina è la fidanzata di Sfera Ebbasta e sarà ospite del mega party che si terrà nel locale della Costa jonica sabato sera. E in molti sperano che ad accompagnarla ci sia il suo compagno.